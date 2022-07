“Fughe barocche”, le Alpi svelano una cultura sconosciuta ai più

Entre Saxo et barocco © Riviera française

Le Escapades baroques dans les Alpes, sono una storia che inizia nel coro di una chiesa o alla porta di una cappella, che riportano indietro anche fino al XVI.

Una storia che unisce il Lago di Ginevra al Mediterraneo , che consente la scoperta di una cultura pressoché sconosciuta, di luoghi insospettati.

Una storia dove i capi sono santi e dove gli uomini fanno miracoli: tra sacro e profano, ai limiti del reale e dell'immaginario.

Menton

Per tutta l’estate, la terra dell'arte e della storia delle Hautes Vallées de Savoie, dei Pays du Mont-Blanc in Alta Savoia e delle valli del Roya, Bévéra e del littoral de la Riviera condividono un patrimonio comune: arte barocca alpina.

La Fondazione Facim e le amministrazioni dei tre territori, supportati dall'Unione Europea, dallo Stato e dai Dipartimenti si uniscono per offrire nuove esperienze.

Saorge

Partecipare alle attività presentate nella brochure inserita al fondo di questo articolo, che coinvolgono località di confine, poste non distante da Piemonte e Liguria, consente di comprendere una cultura diffusa nei cinque continenti che va ben oltre il solo aspetto religioso.

Tende

Nelle Alpi Marittime le Escapades baroques dans les Alpes si sviluppano tra Saorge, Menton, Tende, Moulinet, Breil sur Roya, Castellar - Gorbio - Sainte‑Agnés - Roquebrune‑Cap-Martin, La Brigue e Sospel.