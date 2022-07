Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANTIBES

Fêtes de Notre Dame de Bon Port

Dal 7 al 10 luglio

Le programme

Jeudi 7 juillet

6h15, Messe au Sanctuaire de la Garoupe

7h, Bénédiction de la Terre et de la Mer au Sanctuaire de la Garoupe

7h15, Descente de la Vierge à Antibes depuis le Sanctuaire jusqu'à la Cathédrale, compliments aux divers reposoirs

8h30-9h, Messe à la Cathédrale d’Antibes

20h30, Prières, chants à la Vierge et chant des Mariniers d’Antibes à la Cathédrale d’Antibes

Vendredi 8 juillet

20h30, Prières, chants à la Vierge et chant des Mariniers d’Antibes à la Cathédrale d’Antibes. Vente des bougies et des cartes.

21h, Concert de Nouvelles Musiques Traditionnelles par le groupe Latines à la Cathédrale d’Antibes.

Samedi 9 juillet

21h, Prières, chants à la Vierge et chant des Mariniers d’Antibes à la Cathédrale d’Antibes. Vente des bougies et des cartes.

21h45, Descente aux Flambeaux suivie du Grand feu de joie à la Gravette.

Dimanche 10 juillet

6h15, Messe à la Cathédrale d’Antibes

6h45, Départ de la procession pour la Garoupe depuis Cathédrale d’Antibes

8h30, Arrivée au Sanctuaire de la Garoupe, repos pour les fidèles et vente des traditionnelles fougassettes

9h30, Grand-Messe en plein air

Jammin'Summer session

Fino al 19 agosto 2022

Le programme:

Le 7 juillet à 19h15 Petite Pinède : Charlotte Planchou trio - Jazz vocal

Le 8 juillet à 19h15 Petite Pinède : Igor Gehenot "Cursiv" - Jazz post-bop/contemporain

Le 9 juillet à 19h15 Petite Pinède : Christophe Imbs "ForYourOwnGood !" - Jazz électro

Le 10 juillet à 19h15 Petite Pinède : Dexter Goldberg trio - Jazz classique

Le 11 juillet à 19h15 Petite Pinède : Los Aurora - Jazz flamenco

Le 12 juillet à 19h15 Petite Pinède : Nicolas Gardel – Jazz pop/rock contemporain

Le 13 juillet à 19h15 Petite Pinède : Nathan Mollet trio – Jazz classique

Le 15 juillet à 19h15 Petite Pinède : Call Me Winston – Hommage à Quentin Tarantino

Le 16 juillet à 19h15 Petite Pinède : Gabriel Gosse trio – Jazz pop/contemporain

Le 17 juillet à 19h15 Petite Pinède : Three in a Box – Jazz urbain

Le 18 juillet à 19h15 Petite Pinède : Akagera – Afro-jazz/contemporain

Le 20 juillet à 20h Kiosque à Musique : Yon Solo – Découverte Tremplin Jazz Médiathèque 2021 - Electro jazz

Le 27 juillet à 20h Kiosque à Musique : Toine Thys "Overseas" - Oriental jazz

Le 29 juillet à 20h Petite Pinède : Antiloops "Supernova" - Jazz contemporain

Le 3 août à 20h Kiosque à Musique : Magalí Sare & Manel Fortià – Jazz vocal/moderne

Le 5 août à 20h Petite Pinède : François Poitou quintet – Jazz moderne

Le 10 août à 20h Kiosque à Musique : Jemm Music Project - Musique du monde

Le 12 août à 20h Petite Pinède : Laura Prince – Jazz vocal

Le 17 août à 20h Kiosque à Musique : MOHS - Jazz contemporain

Le 19 août à 20h Petite Pinède : Henry Spencer & Juncture - Jazz pop/rock

De plus, du 5 juillet au 18 août, des Marching Bands animent les rues d'Antibes et de Juan-les-Pins de 19h30 à 20h30.

Le programme:

Jeudi 7 juillet: Antibes, Warm Up Jazz Band; Juan-les-Pins, Jazz Band le Cannet

Mardi 12 juillet: Antibes, Jazzy Dixie; Juan-les-Pins, R Saj Band

Jeudi 14 juillet : Antibes, Warm Up Jazz Band; Juan-les-Pins, Jazz Band le Cannet

Mardi 19 juillet : Antibes, R Saj Band; Juan-les-Pins, New Orleans Jazz Band

Jeudi 21 juillet : Antibes, Peaky Sliders; Juan-les-Pins, Jazz Band le Cannet

Mardi 26 juillet : Antibes, R Saj Band; Juan-les-Pins, Jazz Band le Cannet

Jeudi 28 juillet : Antibes, Peaky Sliders; Juan-les-Pins, R Saj Band

Mardi 2 août : Antibes, Jazzy Dixie; Juan-les-Pins, Warm Up Jazz Band

Jeudi 4 août : Antibes, R Saj Band; Juan-les-Pins, Jazzy Dixie

Mardi 9 août : Antibes, New Orleans Jazz Band; Juan-les-Pins, Peaky Sliders

Jeudi 11 août : Antibes, Warm Up Jazz Band; Juan-les-Pins, New Orleans Jazz Band

Mardi 16 août : Antibes, New Orleans Jazz Band; Juan-les-Pins, Warm up Jazz Band

Jeudi 18 août : Antibes, Jazzy Dixie; Juan-les-Pins, R Saj Band



"C'est pas juste"

Venerdì 8 luglio 2022

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.







Exposition Jazz - Siegfried Bernard Polvara

Fino al 31 agosto 2022

1er étage du Palais des Congrès

Office de Tourisme et des Congrès

60 chemin des Sables



Exposition "JAUME PLENSA, LA LUMIÈRE VEILLE, DESSINS 1982 – 2022"

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso

Chateau Grimaldi, Place Mariejol.



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Event options

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Du 9 Juillet jusqu'au 6 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Catégories: Musées, Musées, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Dessin



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



BEAULIEU SUR MER

FUOCHI D’ARTIFICIO

Mercoledì 13 luglio 2022 alle 22.

Beaulieu-sur-Mer celebra la festa nazionale francese

Port de plaisance

bd Maréchal Leclerc



MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BONSON

Call me Winston - The Tarantino tribute

Venerdì 08 luglio 2022 alle ore 21

Pop



CANNES

FESTIVAL JEUNES TALENTS

Le Suquet

Place de la Castre



ANIMATIONS NOTRE QUARTIER EN FÊTE - BOCCA OUEST

Venerdì 8 luglio 2022 dalle 16,30

esplanade Sainte-Jeanne, quartier Bocca Ouest



LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 12 luglio 2022 dalle 19 a mezzanotte

Boulevard Jean Hibert, Cannes



LES NOCTURNES CANNOISES : MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 13 luglio 2022 dalle 19 a mezzanotte

Place du marché

La Bocca



CONCERT GRAND CORPS MALADE

Mercoledì 13 luglio 2022 ore 21

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviera

1 boulevard de la Croisette



EXPOSITION BANDE-ANNONCE LA COLLECTION PIGOZZI À CANNES

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Event options

Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Du 11 Juin jusqu'au 25 Septembre

À Musée Picasso

Catégories: Musées, Musées, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Dessin



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Fino al 25 septembre 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso 4

rue des Cordiers.



EXPOSITION CANNES FAIT LE MUR 2022

75 ans de Palmes et d'émotions

Fino al 4 ottobre 2022

7 bâches exposées sur des murs pignons :

Hôtel Renoir

Hôtel Cannes Riviera

Lycée Jules Ferry

Médiathèque Ranguin

Voile d’entrée de Ville de la Bocca

Cinéma « Les Arcades »

Hôtel de Ville

et 10 bâches aériennes installées dans la rue d’Antibes.



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



BEAULIEU SUR MER

GIOCO – THANK YOU LÉO - TEATRO

Venerdì 8 luglio 2022 alle 21:30.

Jardin de l'Olivaie

rue Jean Bracco



CAP D'AIL

Chœurs de l'opéra de Nice

Martedì 12 luglio 2022 alle ore 21

Musique classique



EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settembre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS – EXPOSITION

Fino al 18 dicembre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Mostra di André Marzuk - Retrospettiva, opus 2

Centre International d'Art Contemporain

Place du Château



CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE

D'Aventures en aventures

Lunedì 11 luglio 2022 alle ore 21

Chansons françaises



COARAZE

Quatuor à cordes des solistes du Philharmonique de Nice

Giovedì 07 luglio 2022 alle ore 21

Musique classique



CONTES

Philippe Villa Trio

Mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 21

Jazz



EZE

FESTIVAL DU PEU PLUS LOIN, ESPOSIZIONE

Fino al 10 luglio 2022

Tutti i venerdì, sabati e domeniche.

Dans le village - Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



FESTIVAL « LUMIÈRE SUR LE CIEL » À L’ASTRORAMA DE LA TRINITÉ

FINO AL 27 AGOSTO 2022

L'Astrorama de La Trinité vi offre l'opportunità di conoscere l'astronomia quasi tutte le sere dal martedì al sabato, nell'ambito del suo festival estivo, partecipando alle serate "Open Sky".

Astrorama - Parsec

Route de la Revère

Col d'Eze



FALICON

SUN RECORD BAND

Giovedì 07 luglio 2022 alle ore 21

Rock’and roll



FONTAN

Muzsikus Swing

Martedì 12 luglio 2022 alle ore 21

Jazz manouche



GATTIERES

FESTIVAL LYRIQUE DE GATTIÈRES OPUS-OPERA

Fino al 21 luglio 2022

Orari di apertura dalle 21 alle 23:30.

L'intera squadra di Opus-Opera è in ordine di battaglia, con il nostro caro Donizetti e la sua "Fille du Régiment" per celebrare la 32ª edizione del festival come si deve. Vi aspettiamo a luglio a Gattières per questa nuova produzione.

Place Grimaldi



LA BRIGUE

Corsicarpa

Venerdì 08 luglio 2022 alle ore 21

Musique du Monde



LA TOUR

Revue Elégancia

Lunedì 11 luglio 2022 alle ore 21

Revues



LE BROC

FESTIVAL DU PEU PLUS LOIN, ESPOSIZIONE

FINO AL 10 LUGLIO 2022

Tutti i venerdì, sabato e domenica.

Dans le village - Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

VINTAGE DRIVE

Giovedì 07 luglio 2022 alle ore 21

Rock’and roll



MENTON

Arrivée du raid alpina

Venerdì 8 luglio 2022 ore 15

Stade Rondelli



Marché Estival Nocturne

Fino al 28 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Mail du Bastion



Rendez-vous des collectionneurs

Sabato 9 luglio 2022 e domenica 10 luglio 2022 dalle 9 alle 18

|Place du cap

Place du Cap



Fête de la mer

Sabato 9 luglio 2022 dalle 9 alle 00

Animations pour les enfants

Démonstrations

Initiations

Performance d’un artiste street art, réalisation d’une fresque

Esplanade des Sablettes



Cocktail outremer

Sabato 9 luglio 2022 dalle 9 alle 23,30

Esplanade des Sablettes



Exposition de véhicules anciens

Domenica 10 luglio 2022 dalle 9 alle 13

|Parking de l'Armée des Alpes

Soirée escape game

Lunedì 11 luglio 2022 dalle 18 alle 22

Esplanade des Sablettes



Soirée Ping- Pong

Martedì 12 luglio 2022 dalle 19 alle 23

Stade Rondelli



Radio Emotion - The Voice

Mercoledì 13 luglio 2022 dalle 21 alle 23,30

Esplanade Francis Palmero



MONACO

Concerto

Da giovedì 7 alle 21 a venerdì 8 luglio 2022 alle 21

Concerto di Wayne Snow, organizzato da La Note Bleue

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



10° Carnevale estivo della Rocca

Venerdì 8 luglio 2022 alle 18,

U Sciaratu, il Carnevale estivo torna sulla Rocca e quest'anno rotta sull'Africa per la 10° edizione dell'evento!

Monaco-Ville



Ballo della Rosa

Venerdì 8 luglio 2022 alle 20

Il Ballo della Rosa si organizza a sostegno della Fondazione Princesse Grace, la sua Presidente S.A.R. Principessa di Hannover ha affidato la direzione artistica al suo amico Christian Louboutin, e il tema scelto è "Gli Anni Venti, il ritorno".

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Teatro - "Hansel et Gretel"

Venerdì 8 luglio 2022 alle 21.30

Théâtre du Fort Antoine - "Hansel et Gretel" della "Compagnie La Cordonnerie", a cura della Direzione degli Affari Culturali.

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Mostra Christian Louboutin - L’Exhibition[niste]

Finodomenica 28 agosto 2022, dalle 10 alle 20, notturne il martedì e il giovedì fino alle 22

Christian Louboutin, L’Exhibition[niste], ripensato dal suo curatore Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative, regalerà al pubblico una prospettiva inedita, dopo una prima mostra al Palais de la Porte Dorée a Parigi nel 2020.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Cine-Conferenza - "I mondi di Alberto I- Diario di una vita"

Sabato 9 luglio 2022 alle 21.30

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore

Palais Princier Place du Palais



Escursioni - Whale Watching Monaco

Domenica 10 luglio 2022

Osservate le balene e i delfini dal Principato e condividete una delle esperienze più esclusive della French Riviera. Accompagnati da professionisti certificati, nel pieno rispetto dell'ambiente potrete scoprire i grandi mammiferi del santuario PELAGOS.

Domenica 10 luglio 2022

Port de Monaco

Port Hercule



Spettacolo musicale - "L'altra metà di un sogno"

Domenica 10 luglio 2022 alle 17

17° Festival Internazionale di Organo di Monaco - "L'altra metà di un sogno", tratto da testi di Alicia Gallienne, con Pauline Choplin e Mathias Maréchal, lettura e Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, improvvisazioni all'organo. Organizzato dalla Direzione degli Affari Culturali.

La Cattedrale di Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Concerto - "Portico Quartet"

Martedì 12 luglio 2022 alle 21.30

Théâtre du Fort Antoine - Concerto di Portico Quartet a cura della Direzione degli Affari Culturali.

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Concerto - "La Triade"

Mercoledì 13 agosto 2022, dalle 19.30 alle 22

Concerti allo Square Gastaud : "La Triade"

Piazza Théodore Gastaud



Concert - "Pink Martini feat. China Forbes"

Mercoledì 13 luglio 2022 alle 20.30

Monte-Carlo Summer Festival 2022 : Pink Martini featuring China Forbes

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Mostra - "Il Gatto deambula"

Fino a domenica 2 ottobre 2022

Mostra - "Il Gatto deambula" di Philippe Geluck, a cura della Direzione degli Affari Culturali

Esplanade du Larvotto

Esplanade Larvotto



Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Fina domenica 16 ottobre 2022, Nouveau Musée National de Monaco

Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



MOUANS-SARTOUX

Gipsy Princes

Venerdì 08 luglio 2022 alle ore 21

Musique du Monde



NIZZA

LA KERMESSE, CONCERTO

Venerdì 8 luglio 2022

Orari di apertura dalle 18 alle 23:30.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



LOUIS NUCÉRA, UN ÉCRIVAIN À VÉLO - ESPOSIZIONE

Fino al 9 luglio 2022

Un omaggio al grande scrittore nizzardo e alla sua passione per lo sport, in particolare il ciclismo, al quale ha dedicato il libro Mes rayons de soleil.

Saranno esposti oggetti personali lasciati in eredità dalla famiglia Nucéra al Museo Nazionale dello Sport, tra cui una delle sue biciclette.

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE, CONCERTO

Domenica 10 luglio 2022

Orari di rappresentazione alle 15,30

Jardin des Arènes de Cimiez

184 avenue des Arènes de Cimiez



SPYURQ MUSIC CELEBRATION, CONCERTO

Domenica 10 luglio 2022

Orari di rappresentazione alle 18.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



LE SOLEIL DE NAPLES – TRIO TÉNORS, CONCERTO

Domenica 10 luglio 2022

Orari di apertura dalle 19 alle 22.

Les Musicales dans les Vignes de Provence

Château de Bellet

482 chemin de Saquier

Saint-Roman-de-Bellet



LUCIA MARCUCCI : LES SECRETS DU LANGAGE, ESPOSIZIONE

Fino al 28 agosto 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



POWER FLOWER, ESPOSIZIONE

FINO AL 3 SETTEMBRE 2022

Chiuso lunedì, martedì e domenica.

Dalle 14:00 alle 19:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CATHERINE LARRÉ ANTHÈSES, ESPOSIZIONE

FINO AL 11 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



HOCKNEY – MATISSE, ESPOSIZIONE

FINO AL 18 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LES FLEURS DU MÂLE, EPOSIZIONE

Fino al 19 settembre 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



HEUREUSE PRÉHISTOIRE, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée de Préhistoire Terra Amata

25 boulevard Carnot



NICK KNIGHT ROSES FROM MY GARDEN, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



NICE, REINE DES FLEURS, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



FLOS VITAE. HISTOIRE NATURELLE DES FLEURS, MOSTRA

Fino al 9 OTTOBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



“ARBORETUM” & “ESPACES POSSIBLES” FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

FINO AL OTTOBRE 2022

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, route de Turin



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



PÉONE

SOLEMAR

Mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 18

Variétés internationales



ROQUEBILLIÈRE

Fée moi rêver... spectacle Envie de féerie

Venerdì 08 luglio 2022 alle ore 21

Revues



ROURE

SALLY

Martedì 12 luglio 2022 alle ore 21

Soul



SAINT ETIENNE DE TINEE

ELECTRO BIKE AURON

COMPETIZIONE SPORTIVA

Dal sabato 9 a domenica 10 luglio 2022.

Place centrale d'Auron



FÊTE DE LA PÊCHE

INITIATION / DÉCOUVERTE DANS LE CADRE D'UN ÉVÉNEMENT

Domenica 10 luglio 2022 dalle 10 alle 16.

Une grande journée sur le thème de la pêche à la truite dans la Haute Tinée

Avec la Fédération Départementale de la Pêche des Alpes Maritimes partagez le plaisir de la détente et de nouvelles sensations au Lac de l'Ouort. Initiation gratuite aux diverses techniques de pêche à la truite. pour enfants et adultes. Stands dédiés aux techniques de pêche, présence de guides de pêche, lâcher de truites dans le lac. Carte de pêche en cours de validité obligatoire.

à 2 km du village de Saint-Etienne-de-Tinée

Lieu dit Le lac de L'ouort



SAINT JEAN CAP FERRAT

EXPOSITION DE L’ARTISTE LIBANAIS RAOUF RIFAI

FINO AL 10 LUGLIO 2022

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



CONFÉRENCE « QUEL FUTUR POUR L’ESPÈCE HUMAINE ? »

Giovedì 7 luglio 2022 alle 19.

Spécialiste de la protection de l’environnement, Géraldine Fournier oscillera entre projections et réflexions sur l’avenir de l’espèce humaine sur terre puis répondra à vos questions et interrogations.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



LES ESTIVALES 06 PULSE – TRIBUTE TO PINK FLOYD - CONCERTO

Lunedì 11 luglio 2022 alle 21.

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



ART RIVIERA TOUR – 3ÈME ÉDITION, ESPOSIZIONE

Fino al 24 luglio 2022

ogni giorno dalle 12 alle 20.

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, CONCERTO

Fino al 30 agosto 202, ogni giorno dalle 20 alle 0.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »

Fino al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Dans le village



SAINT-MARTIN-DU-VAR

LE GROUPE CHANSON

Giovedì 07 luglio 2022 alle ore 21

Chansons françaises



SAORGE

Narcisse et les miroirs (sixième comédie jardinière de la cie BAL)

Venerdì 08 luglio 2022 alle ore 19

Théâtre



SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

D'Aventures en aventures

Martedì 12 luglio 2022 alle ore 21

Chansons françaises



SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

Théâtre RUSSA LUX - The Dindon adaptation Sixties d'après Georges Feydeau

Martedì 12 luglio 2022 alle ore 21

Théâtre



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

PULSE TRIBUTE TO PINK FLOYD

Lunedì 11 luglio 2022 alle ore 21

Pop



TOURRETTE-LEVENS

TRIBUTE TELEPHONE

Giovedì 07 luglio 2022 alle ore 21

Rock



VALDEBLORE

ULTRA-TRAIL CÔTE D’AZUR MERCANTOUR, COMPETIZIONE SPORTIVA

Da venerdì 8 a domenica 10 luglio 2022.

Ultra-Trail Côte d'Azur Mercantour



VALDEROURE

Favela Flor

Mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 21

Musique du Monde



VENCE

FESTIVAL NUITS DU SUD

FINO AL 23 LUGLIO 2022

tutti i giovedì, venerdì, sabati e domeniche alle 20:30.

Le festival de musiques du monde "Nuits du Sud" aura lieu comme chaque année en juillet, au coeur de la Cité des arts....

Place du Grand Jardin



AUX SAVEURS DU MONDE

Fino al 2 ottobre 2022

Un dimanche par mois, rendez-vous est donné Place Clémenceau pour un moment d'échanges convivial, ludique et de découvertes.

Dates du marché : les Dimanches 05/06, 10/07, 21/08, 18/09, 02/10.

Place Clémenceau