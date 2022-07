Nizza, grande pugilato e cinema all’aperto sabato agli mitici studios cinematografici de la Victorine

Un’occasione più che unica per molte persone per “entrare” nei mitici studios cinematografici de la Victorine a Nizza per vivere un’esperienza che unisce l’evento sportivo con una proiezione all’aperto.

Sabato 9 luglio 2022 dalle 18, gli Studios ospitano l'evento "Ciné Boxe Live", reso possibile dalla collaborazione tra la Città di Nizza, Hall Boxing, Pugilist Club Niçois e Panda Events.

Sabato 9 luglio sarà possibile vivere una sorta di “incrocio” tra la cinematografia la e "Nobile Arte" con dimostrazioni di pugilato, combattimenti fra professionisti e la proiezione di uno dei film di boxe più sorprendenti della storia del cinema, Rocky, scritto e interpretato da Sylvester Stallone, diretto da John G. Avildsen e premiato con 3 Oscar nel 1976, tra cui quello del miglior film.

Questo il programma

Ore 17,45 - Apertura delle porte al pubblico degli Studios de la Victorine

Ore 18: Dimostrazioni di Boxe

Ore 20: 3 combattimenti professionali con Adji Sangare al suo 10° incontro, Elie Konki due volte Campione di Francia, Campione UE e Campione Intercontinentale WBA e Yazid Amghar tre volte campione di Francia, Campione UE, imbattuto in 24 combattimenti di cui 12 terminati con un KO, che cercherà di vincere la cintura internazionale WBA

Ore 22: Proiezione all'aperto del film Rocky di John G. Avildsen

Possibilità di cenare in un’atmosfera musicale.

Per accedere agli Studios de la Victorine:

Tram fermata "Grand Arénas"

Bus linea 17 fermata "Grinda"

TER stazione "Saint-Augustin"

Gli Studios de la Victorine si trovano a Nizza in Avenue Edouard Grinda 16.

L’ingresso è gratuito.