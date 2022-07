Questi i ristoranti che si fregiano del marchio Cuisine Nissarde 2022

Il marchio "Cuisine Nissarde" è stato creato nel 1995 su iniziativa dell'Associazione " Le Cercle de la Capelina d’or", ora è una delle competenze dell’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur.



Si tratta di un marchio pienamente in linea con la cultura e lo stile di vita di Nizza, una città in cui viene data grande importanza alla cucina.





La cucina nizzarda riflette la nozione di benessere, di rispetto dei prodotti e delle tradizioni regionali. La gastronomia di Nizza mostra un dinamismo con l'apertura di nuovi ristoranti e la presenza di giovani chef stellati.



Ogni anno una commissione lavora “sodo” a Nizza per verificare, in modo discreto e anonimo, le candidature che i ristoranti locali avanzano al fine di potersi fregiare con il prestigioso marchio Cuisine Nissarde.



Per ottenerlo è necessario soddisfare a regole precise, rispettare le ricette tradizionali, essere legati al patrimonio e alla storia della cucina niçoise e assicurare una cucina e un’accoglienza di qualità.



Dopo il bando per ottenere il “label” , i membri del Comitato Tecnico hanno visitato, in forma anonima, i candidati e sono risultati 32 i promossi che potranno fregiarsi del marchio Cuisine Nissarde.