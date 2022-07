Christian Louboutin, L’Exhibition[niste], è la grande mostra dell'estate del Grimaldi Forum. Prevendite aperte

Christian Louboutin : L'Exhibition[niste] è una grande mostra dedicata al creatore di scarpe gioiello dalla suola rossa e figura iconica nel mondo della moda.

Nato nel 12esimo arrondissement di Parigi, non lontano dal Palais de la Porte Dorée, Christian Louboutin sin da ragazzo si dedica alla moda risentendo delle grandi influenze artistiche del luogo dove è nato.

È al Palais de la Porte Dorée che Christian Louboutin si ispira, riprendendo forme e motivi nelle sue prime creazioni, come la scarpa Maquereau in pelle metallica come omaggio alle squame di pesce dell’Aquarium Tropical o la scarpa Pigalle.

Oltre alle scarpe, tra le quali alcune mai esposte prima, nel percorso sono numerose le collaborazioni volute dallo stilista. Dalle vetrate artistiche realizzate con la Maison du Vitrail all'affresco digitale della neozelandese Lisa Reihana, passando per i contributi di David Lynch, di Blanca Li e dal duo di designer Whitaker Malem

Appuntamento al Grimaldi Forum di Monaco dal 9 luglio al 28 agosto. Prevendite aperte cliccando qui a 6 euro anzichè 11.