La musica classica anima Saint-Jean-Cap-Ferrat il 16 e 17 luglio

Dopo tre anni di attesa, il Comune di Saint-Jean-Cap-Ferrat presenta due Serate Classiche, evento tipico dell'estate della Costa Azzurra.

Si svolgeranno sul piazzale della cappella Saint-Hospice, inaugurata sabato 21 maggio 2022 che ha riaperto le porte al pubblico, a seguito di numerosi lavori tra cui il restauro di tutti i tetti, le facciate esterne con il completo recupero delle facciate della cappella, il portico e presbiterio ma anche le facciate interne con il restauro di tutti i rivestimenti

SABATO 16 LUGLIO 2022 – 21:00 Duo Bringuier CAROLINE & ISABELLE BRINGUIER

Pianoforte a 4 mani Il duo Bringuier riunisce due sorelle di Nizza, Caroline e Isabelle. Questi due pianisti ispirati e appassionati illuminano il palco con la loro personalità solare e il loro tocco che unisce grazia e virtuosismo. Detentori dei primi premi pianistici del Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice e del Conservatoire Supérieur de Paris, questi due musicisti si sono subito distinti vincendo premi in prestigiosi concorsi internazionali (concorso di Brest, concorso internazionale per l'Île de France, muse dell'Opera di Nizza ). Accanto alla loro attività di concertista, trasmettono la loro passione al Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice e al Conservatoire de Biot. Il Duo Bringuier ti propone una serata musicale sul tema della danza con un programma vivace e virtuoso attorno a tre grandi compositori: Brahms, Grieg e Dvorak. Quattro mani su una tastiera, due sguardi sulla stessa partitura e una grande complicità musicale al servizio di questi capolavori della musica classica, per un programma colorato!

DOMENICA 17 LUGLIO 2022 – 21:00 Duettissima MAGALI PYKA DE COSTER – Arpa / NATHALIE GIROD - Violino

"Duettissima" nasce dall'incontro tra due artisti che volevano portare avanti un'amicizia di più di dieci anni nella musica. Magali e Nathalie si esibiscono regolarmente con orchestre nella regione della Costa Azzurra e in tutta la Francia, nonché in occasione di eventi serali. Sarete trasportati grazie all'interpretazione del loro ampio repertorio che spazia dalle più belle melodie classiche a standard di varietà con note più attuali. Questi sono brani che sono diventati grandi classici e sono spesso eseguiti da artisti famosi come Itzak Perlman in "Schindler's List". Magali Pyka de Coster è molto attiva nel panorama musicale della regione meridionale da cui proviene. Attualmente è Professore di Arpa al Conservatorio di Musica e Arte Drammatica di Antibes. Nathalie Girod suona regolarmente in vari ensemble di musica da camera, in particolare un trio e un quartetto d'archi. Volendo passare, e dopo aver conseguito il Diploma di Stato, ha insegnato al Conservatorio di Digione, all'Accademia Rainier di Monaco e poi al SIVOM di Villefranche-sur-Mer.

PREZZI 15€ / 10€ (-18 anni e studenti -27 anni) INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Ufficio del Turismo: +33 (0)4 93 76 08 90 www.saintjeancapferrat-tourisme.fr Apertura porte alle 20:00