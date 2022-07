Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Roquebillière (Foto)

Con la sua inseparabile bicicletta, Danilo Radaelli percorre la Valle della Vésubie e ci accompagna fino a Roquebillière, qualche informazione con l’aiuto del web.

Roquebillière è conosciuta per le sue virtù fin dai tempi dei romani, l'acqua sulfurea ha fatto la reputazione del villaggio nel XIX secolo. Roquebillière diventa una località di villeggiatura e le sue Terme sono quindi in voga.

La Stazione termale prende il nome dall'altopiano in cui è stata costruita, l'altopiano di Berthemont situato a 1000 metri sul livello del mare, a 7 km dal centro del paese. La composizione chimica delle sue acque naturali, ricche di zolfo, sodio, silice e oligoelementi rende di Berthemont-les-bains una destinazione d'elezione per gli ospiti non residenti e per gli amanti del benessere.

Le terme di Berthemont-les-bains

Un complesso di 4.500mq nel servizio della salute e del benessere. Vengono proposti due orientamenti terapeutici: trattamento delle vie respiratorie e reumatologia, la stazione termale beneficia anche di un clima montano particolarmente favorevole, al riparo da polvere di polline e allergeni. La combinazione di acqua e aria porta ugualmente benessere e comodità.

L'acqua di Berthemont-les-bains esce naturalmente a una temperatura di 29° C dalle rocce cristalline del Mercantour. Le acque di zolfo agiscono sulle articolazioni dolorose; le acque del solfuro di sodio sono raccomandate per le malattie otorinolaringoiatriche croniche e polmonari. La stazione è inoltre composta di bacini, spa e aree benessere. Il ristorante "Le Panorama" ha un nome appropriato e offre una vista chiara sulla valle e sulle montagne.