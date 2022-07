La storia e le evoluzioni più recenti del blackjack

I casinò sono luoghi magici che colpiscono l’immaginario collettivo. Le luci delle sale, l’eleganza del vestiario, i suoni, gli odori e i colori rendono l’atmosfera di questi ambienti unica nel suo genere. Ed è proprio per questo motivo che luoghi come il casinò di Montecarlo, quello di Venezia e quelli di Las Vegas sono entrati in moltissimi film, libri e serie TV. Buona parte del merito del successo senza tempo dei casinò, però, deriva proprio dai giochi che si svolgono al loro interno. E uno dei più iconici in assoluto è il blackjack, disciplina di cui stiamo per scoprire la storia e le evoluzioni più recenti.

Non è facile collocare con precisione storica e territoriale il momento preciso di nascita del blackjack. L’opinione più diffusa è che si tratti di un’evoluzione del Ving-et-Un francese, anche se forse è più corretto affermare che il gioco come lo conosciamo oggi sia la risultante della combinazione di diverse discipline molto diffuse ancora oggi tra cui il Baccarat, il sette e mezzo italiano e lo spagnolo 31.

Resta il fatto che, al di là delle interpretazioni più o meno veritiere, per parlare di storia del blackjack non si può prescindere dal 21, gioco nato in Francia nel XVII secolo. In quell’epoca il gioco era riservato alle classi più alte della società transalpina ma in breve tempo si diffuse anche al popolo, ma soprattutto ai migranti che si trasferirono in Nord America sancendo di fatto lo sbarco del blackjack in quella che a oggi viene considerata la patria della sua versione moderna.

Nell’800 il blackjack si diffuse in ogni angolo degli Stati Uniti e nel 1931 diventò una delle discipline più amate delle neonate case da gioco di Las Vegas. È proprio in questi anni che quello che si chiamava ancora 21 assunse la denominazione attuale, legata alla presenza del “fante nero” con cui realizzare la massima combinazione di carte possibile, ovvero quella tra il jack e l’asso di picche.

Il resto è storia molto più recente e vede il blackjack legare il suo sviluppo al progredire delle nuove tecnologie informatiche.

Una delle evoluzioni più recenti è infatti quella dell’ online blackjack che ha visto la storica disciplina sbarcare dalle sale da gioco fisiche a quelle virtuali. Il tutto senza perdere un grammo del suo prestigio e del suo numero di appassionati. Accanto allo sbarco sul web si sono affermate una serie di varianti del gioco base che stanno raccogliendo consensi anche tra i giocatori storici e più restii al cambiamento.

Una delle più divertenti in assoluto è il blackjack 21+3, versione che aggiunge alla tradizionale mano di blackjack una puntata aggiuntiva basate sulle regole del three-card poker.

E il 21+3 non è l’unica versione alternativa. Ne esistono alcune giocate con 4, 5 e 8 mazzi al posto del singolo mazzo della variante originale. oppure altre in cui le carte del banco sono entrambe scoperte, oancora versioni che aggiungono bonus aggiuntivi al raggiungimento di particolari combinazioni di carte.

Varianti che continuano a mantenere alta la fama del blackjack che nel corso degli anni ha travalicato i confini del mero e semplice intrattenimento. Una data cruciale nel modificare la percezione sociale del blackjack sono gli anni ‘60, anni in cui iniziarono a uscire i primi manuali dedicati al gioco e che mettevano l’accento sulle abilità matematiche e di calcolo necessarie per giocare ai massimi livelli. Basti pensare che oggi il “21” viene considerato come uno dei migliori sport per allenare la mente e stimolare il cervello, migliorare le capacità di problem solving e quelle di gestione della pressione.

Nel frattempo il gioco nato nel 1800 è entrato anche nella cultura e nell’immaginario popolare. Non si contano i manuali dedicati al gioco o le pellicole di Hollywood che trattano l’argomento. Basti pensare a film campioni d’incassi come “21” e “Una notte da Leoni” che al loro interno contengono indimenticabili scene dedicate a entusiasmanti mani di blackjack.