Caseificio Beppino Occelli: ieri la presentazione della Guida Ristoranti della Tavolozza e il lancio del nuovo contest 'Carrello Gourmet'

Un pubblico numeroso e molto attento ha partecipato all’iniziativa promossa dall’associazione dei Ristoranti della Tavolozza e dal caseificio Beppino Occcelli, che prevedeva la visita delle cantine di stagionatura, una degustazione di burro e formaggi insieme alla presentazione della “Guida dei ristoranti della Tavolozza” e il lancio del contest “Carrello formaggi gourmet”.

Al termine dell’incontro una divertente appendice con la presentazione dell’ultimo libro di Bruno Gambarotta, che si è collegato online con la sala degli eventi del Borgo dei Formaggi.

Le guide del caseificio hanno accompagnato i visitatori nelle antiche grotte dei formaggi, dove è stato possibile scoprire i segreti della stagionatura e affinatura ed ammirare le forme di diverse varietà di formaggi, fra cui quelle del famoso Valcasotto, il formaggio dei Re, sistemate su assi di legno diversi, ma sempre del territorio e infine messe a riposare sul fieno.

Alessandra, Chef della Locanda del Mulino, ha poi preparato uno stuzzicante aperitivo con in primo piano il delizioso burro con le acciughe, una focaccia realizzata con il pane raffermo e una bagna cauda, in versione estiva con gli ortaggi del borgo. La chef utilizza le eccellenze firmate Occelli nella preparazione di piatti gustosi del sapore unico, in particolare utilizzando le farine macinate nel mulino di Valcasotto.

Una cucina semplice e dai sapori straordinari: delicati Maltagliati preparati con la farina macinata a pietra del borgo conditi con l'insuperabile burro e una grande selezione di formaggi, dai più freschi a quelli più stagionati e affinati, sono stati abbinati al vino Dogliani Superiore della cantina Fusina.

Il dessert, torte di cioccolato e di mele, quest’ultima preparata senza utilizzare farina e crostata alla frutta sono stati abbinati al Moscato bianco Docg di Acquesi, lo spumante piemontese, che accompagna sempre tutti i brindisi delle iniziative dell’associazione deiristoranti della Tavolozza.

Durante la giornata è stata presentata la guida 2022 dei Ristoranti della Tavolozza, di cui una copia è stata offerta ad ogni partecipante; sono state consegnate le nuove targhe custodi del territorio a Abbona Luigi della Cantina Fusina di Dogliani e a Beppino Occelli per l’attività a difesa e promozione delle tradizioni del territorio.

Umberto Milano, responsabile Marketing & Comunicazione del Caseificio Occelli e Claudio Porchia, presidente Ristoranti della Tavolozza hanno presentato il progetto “Carrello formaggi gourmet” con cui ll’associazione dei Ristoranti della Tavolozza e il caseificio Beppino Occcelli, con media partner il gruppo editoriale Morenews intendono promuovere una maggiore presenza dei formaggi nelle carte dei menù dei ristoranti.

Il regolamento del contest si può trovare a questo link:

https://www.ristorantidellatavolozza.it/news/contest-carrello-gourmet/

Al termine della giornata la simpatica e divertente presentazione dell’ultimo libro di Bruno Gambarotta, che per una leggera indisposizione non ha potuto presenziare ma si è collegato online.