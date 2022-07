Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Venanson (Foto)

Altra puntata nella Valle della Vésubie per Danilo Radaelli che “scala” le strade di montagna fino a Venanson , un vero nido d’aquila sul Mercantour del quale, con l’aiuto del web, forniamo alcune notizie.

A pochi chilometri dal villaggio di Saint Martin de Vesubie, si sale verso Venanson, appoggiato a nido d’aquila su di un picco roccioso, a 1150 metri sopra il livello del mare.

La vista spazia sulla Valle del Vésubie e sul meraviglioso Parco Nazionale del Mercantour. Da qui partono numerose passeggiate alla scoperta di foreste come quella di Malune, Pic de Colmiane, dove flora e fauna sono protette.

Nel villaggio si trovano le tipiche stradine strette degli antichi borghi, con vecchie case in pietra, vicine vicine, quasi per proteggersi una dall’altra.

Al centro la Chiesa di San Michele del XVIII secolo, distrutta da un terremoto e successivamente ricostruita grazie al finanziamento degli abitanti che vivevano nel villaggio.

L’interno della chiesa è tutto da ammirare, con diversi dipinti di grande interesse.

Prima di lasciare il villaggio una puntata va fatta alla Cappella di San Sebastiano, del XV secolo, interamente coperta da meravigliosi affreschi.