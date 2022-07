Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANDON

HOT CLUB DE CORSE

Martedì 19 luglio 2022 ore 18,30

Jazz manouche



ANTIBES

Jammin'Summer session

Fino al 19 agosto 2022

Le programme:

Le 15 juillet à 19h15 Petite Pinède : Call Me Winston – Hommage à Quentin Tarantino

Le 16 juillet à 19h15 Petite Pinède : Gabriel Gosse trio – Jazz pop/contemporain

Le 17 juillet à 19h15 Petite Pinède : Three in a Box – Jazz urbain

Le 18 juillet à 19h15 Petite Pinède : Akagera – Afro-jazz/contemporain

Le 20 juillet à 20h Kiosque à Musique : Yon Solo – Découverte Tremplin Jazz Médiathèque 2021 - Electro jazz

Le 27 juillet à 20h Kiosque à Musique : Toine Thys "Overseas" - Oriental jazz

Le 29 juillet à 20h Petite Pinède : Antiloops "Supernova" - Jazz contemporain

Le 3 août à 20h Kiosque à Musique : Magalí Sare & Manel Fortià – Jazz vocal/moderne

Le 5 août à 20h Petite Pinède : François Poitou quintet – Jazz moderne

Le 10 août à 20h Kiosque à Musique : Jemm Music Project - Musique du monde

Le 12 août à 20h Petite Pinède : Laura Prince – Jazz vocal

Le 17 août à 20h Kiosque à Musique : MOHS - Jazz contemporain

Le 19 août à 20h Petite Pinède : Henry Spencer & Juncture - Jazz pop/rock

De plus, du 5 juillet au 18 août, des Marching Bands animent les rues d'Antibes et de Juan-les-Pins de 19h30 à 20h30.



Le programme:

Jeudi 14 juillet : Antibes, Warm Up Jazz Band; Juan-les-Pins, Jazz Band le Cannet

Mardi 19 juillet : Antibes, R Saj Band; Juan-les-Pins, New Orleans Jazz Band

Jeudi 21 juillet : Antibes, Peaky Sliders; Juan-les-Pins, Jazz Band le Cannet

Mardi 26 juillet : Antibes, R Saj Band; Juan-les-Pins, Jazz Band le Cannet

Jeudi 28 juillet : Antibes, Peaky Sliders; Juan-les-Pins, R Saj Band

Mardi 2 août : Antibes, Jazzy Dixie; Juan-les-Pins, Warm Up Jazz Band

Jeudi 4 août : Antibes, R Saj Band; Juan-les-Pins, Jazzy Dixie

Mardi 9 août : Antibes, New Orleans Jazz Band; Juan-les-Pins, Peaky Sliders

Jeudi 11 août : Antibes, Warm Up Jazz Band; Juan-les-Pins, New Orleans Jazz Band

Mardi 16 août : Antibes, New Orleans Jazz Band; Juan-les-Pins, Warm up Jazz Band

Jeudi 18 août : Antibes, Jazzy Dixie; Juan-les-Pins, R Saj Band



Exposition "Cap'Art Garoupe"

Dal 14 al 16 luglio 2022

Programme des journées

Vendredi, exposition de 11h à 21h

Samedi, exposition de 10h à 21h

Dimanche, exposition de 10h à 18h

Entrée Libre.

Sanctuaire de la Garoupe - 635 route du Phare



Marché de producteurs

Domenica 17 luglio 2022

Plateau de la Garoupe



"La soirée éclatée"

Mercoledì 20 luglio 2022 ore 21

Soirée présentée par Audrey Baldassare.

6 humoristes sur scène pour une soirée stand-up.

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



Exposition Jazz - Siegfried Bernard Polvara

Fino al 31 agosto 2022

1er étage du Palais des Congrès

Office de Tourisme et des Congrès

60 chemin des Sables



Exposition "JAUME PLENSA, LA LUMIÈRE VEILLE, DESSINS 1982 – 2022"

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso

Chateau Grimaldi, Place Mariejol.



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Du 9 Juillet jusqu'au 6 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



BEAULIEU SUR MER

COEUR DE PIRATE IN CONCERTO, CONCERTO

Domenica 17 luglio 2022 alle 20.

Dotata di un talento degno degli orafi, di una poesia a volte raffinata, a volte sovversiva, e di un'aura sfuggente, seduce e sorprende, spuntando dove non ci si aspetta, con versatilità e coerenza.

Casino de Beaulieu

4 avenue Fernand Dunan



LES NUITS GUITARES, CONCERTO

Dal mercoledì 20 a venerdì 22 luglio 2022 alle 20:30.

Apertura del giardino alle 18.30.

Una festa che incontra tutti gli stili, nell'intimità dell'oliveto giardino, a pochi passi dal mare, il fascino funziona...

20/07 : SELAH SUE

21/07 : RODRIGO & GABRIELA

22/07 : CHRISTOPHE MAE

Jardin de l'Olivaie

rue Jean Bracco



MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



CAILLE

Quatuor à cordes des solistes du Philharmonique de Nice

Mercoledì 20 luglio 2022 ore 18,30

Musique classique



CANNES

FESTIVAL D'ART PYROTECHNIQUE 2022

Da giovedì 14 luglio a mercoledì 24 agosto 2022 ore 22



LES NOCTURNES CANNOISES : ESPLANADE PANTIERO

Giovedì 14 luglio 2022 dalle 19 a mezzanotte

Esplanade Pantiero, Cannes



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Venerdì 15 luglio 2022 ore 16

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



ANIMATIONS LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 19 luglio 2022 dalle 19 a mezzanotte

Boulevard Jean Hibert, Cannes



ANIMATIONS LES NOCTURNES CANNOISES : MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 20 luglio 2022 dalle 19 a mezzanotte

Place du marché

Cannes La Bocca



CONCERT LOUANE

"Louane en couleurs"

Mercolkedì 20 luglio 2022 ore 21

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviera

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS SQUARES DANSANTS

Mercoledì 20 luglio 2022 dalle 20,30 alle 00,30

Pointe Croisette

Square de Verdun

Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid



EXPOSITION BANDE-ANNONCE LA COLLECTION PIGOZZI À CANNES

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



EXPOSITION LOUIS DE FUNÈS - L'EXPOSITION

Dans le cadre du Musée éphémère du cinéma

Fino a domenica 21 agosto 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS LE BAL DES FOUS

Fino a domenica 28 agosto

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviera

1 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Du 11 Juin jusqu'au 25 Septembre

À Musée Picasso

Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Fino al 25 septembre 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso 4

rue des Cordiers.



EXPOSITION CANNES FAIT LE MUR 2022

75 ans de Palmes et d'émotions

Fino al 4 ottobre 2022

7 bâches exposées sur des murs pignons :

Hôtel Renoir

Hôtel Cannes Riviera

Lycée Jules Ferry

Médiathèque Ranguin

Voile d’entrée de Ville de la Bocca

Cinéma « Les Arcades »

Hôtel de Ville

et 10 bâches aériennes installées dans la rue d’Antibes.



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settembre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS – EXPOSITION

Fino al 18 dicembre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Mostra di André Marzuk - Retrospettiva, opus 2

Centre International d'Art Contemporain

Place du Château



CONTES

Philippe Villa Trio

Mercoledì 13 luglio 2022 ore 21

Jazz



EZE

FESTIVAL « LUMIÈRE SUR LE CIEL » À L’ASTRORAMA DE LA TRINITÉ

FINO AL 27 AGOSTO 2022

L'Astrorama de La Trinité vi offre l'opportunità di conoscere l'astronomia quasi tutte le sere dal martedì al sabato, nell'ambito del suo festival estivo, partecipando alle serate "Open Sky".

Astrorama - Parsec

Route de la Revère

Col d'Eze



GATTIERES

FESTIVAL LYRIQUE DE GATTIÈRES OPUS-OPERA

Fino al 21 luglio 2022

Orari di apertura dalle 21 alle 23:30.

L'intera squadra di Opus-Opera è in ordine di battaglia, con il nostro caro Donizetti e la sua "Fille du Régiment" per celebrare la 32ª edizione del festival come si deve. Vi aspettiamo a luglio a Gattières per questa nuova produzione.

Place Grimaldi



LANTOSQUE

VINTAGE DRIVE

Lunedì18 luglio 2022 ore 21

Rock’and roll



LA ROQUETTE SUR VAR

ALLEGRIA BAND - VOYAGE A TRAVERS LA CHANSON ITALIENNE

Giovedì 14 luglio 2022 ore 21

Variétés internationales



LEVENS

Favela Flor

Giovedì 14 luglio 2022 ore 21:00

Musique du Monde



MENTON

Marché Estival Nocturne

Fino al 28 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Mail du Bastion



Fête nationale - festivités & feu d’artifice du 14 juillet

Giovedì 14 luglio 2022 dalle 11,30 alle 23,59

Célébrations dans la ville

Cérémonie, dépôt de gerbes

11h30 Monument aux morts Place des victoires

Bal de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Menton

20h – Esplanade Francis Palmero

Feu d’artifice

22h30 – Baie des Sablettes



Concert Antoine Garrel

Venerdì 15 luglio 2022 dalle 21,30 alle 23,30

|Entrée libre

Esplanade Francis Palmero



Open water party- fête sur l’eau

Domenica 17 luglio 2022 dalle 15 alle 17

Esplanade des Sablettes

Esplanade des Sablettes



Menton aux couleurs de l’Afrique

Domenica 17 luglio 2022 dalle 19 alle 23,59|

Esplanade Francis Palmero



Après-midi girly : relooking

Lunedì 18 luglio 2022 dalle 17 alle 20

Esplanade des Sablettes



Karaoké

Lunedì 18 luglio 2022 dalle 20 alle 12

Esplanade des Sablettes



Soirée Ping- Pong

Martedì 19 luglio 2022 dalle 19 alle 23

Stade Rondelli



Beach Volley

Tutti i martedì fino al 23 agosto 2022

Plage du Borrigo

Menton



Zumba fitness party by Ludizumba

Tutti i martedì fino al 23 agosto 2022

Entrée gratuite

Esplanade des Sablettes



Color Beach

Mercoledì 20 luglio 2022 dalle 18 alle 20

|Esplanade Francis Palmero



Spectacle de drones

Mercoledì 20 luglio 2022 dalle 22,30 alle 23|

Esplanade des Sablettes



MONACO

Artmonte-Carlo

Da giovedì 14 luglio a sabato 16 luglio 2022

6° edizione del salone dell'arte e del design contemporaneo

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Ballets de Monte-Carlo

Da giovedì 14 a domenica 17 luglio 2022 alle 19.30

L'Été Danse - Serata 3 coreografia. In programma: "Back on Track 61" di Jean-Christophe Maillot, "Claude Pascal" di Jirí Kylián e "Casi Casa" di Mats Ek, a cura dei Ballets de Monte-Carlo

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concert - "Imany"

Venerdì 15 luglio 2022 alle 20.30

Monte-Carlo Summer Festival 2022 : Imany "Voodoo Cello"

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Teatro - "Seras-tu là ?"

Venerdì 15 luglio 2022 alle 21.30

Teatro del Fort Antoine - "Seras-tu là ?" di "La Loge" a cura della Direzione degli Affari Culturali.

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Concerto-lettura- "L'organo del titano"

Domenica 17 luglio 2022 alle 17

17° Festival Internazionale di Organo di Monaco - "L'organo del titano", da un racconto di George Sand, con Guillaume Gallienne, lettura, e Naji Hakim, improvvisazioni all'organo. AOrganizzato dalla Direzione degli Affari Culturali in collaborazione con il Théâtre Princesse Grace.

La Cattedrale di Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Concerto al Palazzo dei Principi

Domenica 17 luglio 2022 alle 21.30.

Commemorazione per Alberto I, concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Alexandre Kantorow, pianoforte, Marie-Nicole Lemieux, contralto, Sibylle Duchesne, violino e Alexandre Fougeroux, violoncello. In programa: Camille Saint-Saëns e Jules Massenet

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore

Palais Princier Place du Palais



Gala de la Croix Rouge Monégasque - "Alicia Keys"

Lunedì 18 luglio 2022 alle 22.30

Monte-Carlo Summer Festival 2022: "Alicia Keys - The World Tour" - Concerto estivo della Croce Rossa monegasca

Place du Casino



Teatro - "Pueblo"

Martedì 19 luglio 2022 alle 21.30

Teatro del Fort Antoine - "Pueblo" di Kukaracha a cura della Direzione degli Affari Culturali.

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Concerto

Da mercoledì 20 a giovedì 21 luglio 2022 alle 21

Concerto di Célia Kameni e Alfio Origlio 4tet, a cura di La Note Bleue

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Mostra Christian Louboutin - L’Exhibition[niste]

Fino domenica 28 agosto 2022, dalle 10 alle 20, notturne il martedì e il giovedì fino alle 22

Christian Louboutin, L’Exhibition[niste], ripensato dal suo curatore Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative, regalerà al pubblico una prospettiva inedita, dopo una prima mostra al Palais de la Porte Dorée a Parigi nel 2020.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra - "Il Gatto deambula"

Fino a domenica 2 ottobre 2022

Mostra - "Il Gatto deambula" di Philippe Geluck, a cura della Direzione degli Affari Culturali

Esplanade du Larvotto

Esplanade Larvotto



Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Fina domenica 16 ottobre 2022, Nouveau Musée National de Monaco

Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



MOUANS-SARTOUX

Gipsy Princes

Venerdì 08 luglio 2022 alle ore 21

Musique du Monde



NIZZA

NICE JAZZ FESTIVAL 2022

Da venerdì 15 a martedì 19 luglio 2022.

Il Festival del Jazz di Nizza si terrà dal 15 al 19 luglio 2022 per il meglio del jazz e della musica contemporanea.

In programma: 5 serate e 30 gruppi nazionali e internazionali.

Place Masséna / Théâtre de Verdure



“ NICE CLASSIC LIVE – LA NATURE ”, CONCERTO

DAL 16 LUGLIO A 09 AGOSTO 2022

21:00 : Omaggio a Jacques Taddei

Jean-François Heisser, direttore d'orchestra

Michel Béroff, Marie-Josèphe Jude, pianoforti

Marc Coppey, violoncello

Concerto per 2 pianoforti di Poulenc



Martedì 19 luglio 2022 : Ensemble del CRR di Nizza

21:00 : Commemorazione del raduno di Vel d'Hiv

Thierry Muller, direzione

Neïma Naouri, canto

Marc Benveniste, recitando

Jean-Marie Cottet, pianoforte

La rafle du Vel d'Hiv, musica di Gilbert Becaud



Mercoledì 20 luglio 2022

Quartetto per la fine dei tempi

19:00 ingresso libero

Concerto del trampolino di lancio: Giovani Talenti

Loann Fourmental, pianoforte

21:00: Quartetto per la fine del tempo

Claire Désert, pianoforte

Pierre Génisson, clarinetto

Philippe Graffin, violino

Yi Bing Chu, violoncello



Mercoledì 03 agosto 2022: Orchestre de Cannes

21:00: Omaggio a Brigitte Engerer

Olivier Charlier, violino

Jonas Vitaud, pianoforte

Concerto per violino n. 1 di Bruch

Concerto per pianoforte e orchestra K488 di Mozart



Venerdì 05 agosto 2022

19:00: Musica da camera

François Chaplin, pianoforte

Claude Lefebvre, flauto

Delphine Haidan, mezzosoprano



21:00: Quartetto per la fine del tempo

Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violino

Patrick Messina, clarinetto

Frédéric Audibert, violoncello

Delphine Haidan, mezzosoprano

Marie-Josèphe Jude, pianoforte

Il pastore sulla roccia di Schubert

Sonata per violino e pianoforte di Franck

Trio per violoncello, clarinetto e pianoforte di Brahms



Martedì 09 agosto 2022

19:00: Recital di pianoforte

ingresso libero

Concerto Springboard: Giovani Talenti - pianoforte



21h : François-Frédéric Guy, pianoforte

3a sonata di Chopin

La benedizione di Dio nella solitudine di Liszt

Sonata op. 111 di Beethoven

le Cloître du Monaste`re Renaissance de Cimiez



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE, CONCERTO

Domenica 17 luglio 2022.

L'Orchestre d'Harmonie de la Ville de Nice possiede una delle più ricche biblioteche musicali di Francia con quasi 3000 opere, alcune delle quali, in forma manoscritta, risalgono al XIX secolo e vengono ancora suonate.

Jardin des Arènes de Cimiez

184 avenue des Arènes de Cimiez



LUCIA MARCUCCI : LES SECRETS DU LANGAGE, ESPOSIZIONE

Fino al 28 agosto 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



POWER FLOWER, ESPOSIZIONE

FINO AL 3 SETTEMBRE 2022

Chiuso lunedì, martedì e domenica.

Dalle 14:00 alle 19:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CATHERINE LARRÉ ANTHÈSES, ESPOSIZIONE

FINO AL 11 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



HOCKNEY – MATISSE, ESPOSIZIONE

FINO AL 18 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LES FLEURS DU MÂLE, EPOSIZIONE

Fino al 19 settembre 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



HEUREUSE PRÉHISTOIRE, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée de Préhistoire Terra Amata

25 boulevard Carnot



NICK KNIGHT ROSES FROM MY GARDEN, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



NICE, REINE DES FLEURS, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



FLOS VITAE. HISTOIRE NATURELLE DES FLEURS, MOSTRA

Fino al 9 OTTOBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



“ARBORETUM” & “ESPACES POSSIBLES” FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, route de Turin



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



PÉGOMAS

Fred Luzi Funktet

Giovedì 14 luglio 2022 ore 21:00

Rhythm and Blues



PÉONE

SOLEMAR

Mercoledì 13 luglio 2022 ore 18

Variétés internationales

SPOON

Martedì 19 luglio 2022 ore 18

Pop

JEYO

Mercoledì 20 luglio 2022 ore 18

Musique du Monde



PUGET-THÉNIERS

Spuny Boys

Martedì 19 luglio 2022 ore 21

Rock’and roll



ROURE

Toinou dau Gourc : Une page de vie moderne

Martedì 19 luglio 2022 ore 21

Théâtre



SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

Quatuor Andrea

Mercoledì 20 luglio 2022 ore 21

Musique classique



SAINT JEAN CAP FERRAT

LES CLASSIQUES DE JUILLET | DUO BRINGUIER, CONCERTO

Sabato 16 luglio 2022 alle 21.

Caroline & Isabelle Bringuier – Piano à quatre mains

Quatre mains sur un clavier, deux regards sur une même partition et une grande complicité musicale au service de ces chefs d’œuvres de la musique classique, pour un programme haut en couleur !

Soirée musicale sur le thème de la danse avec un programme entraînant et virtuose autour de trois grands compositeurs : Brahms, Grieg et Dvorak.

Ces pièces célèbres et pleines de contrastes, issues d’une grande tradition populaire et folklorique,vous feront voyager à travers toute l’Europe.

PROGRAMME

· Edvard GRIEG : 4 danses norvégiennes op. 35

· Anton DVORAK : Danses slaves op 72 n°2, op 46 n° 1, 7 et 8

Entracte

· Johannes BRAHMS : Valses op 39

· Johannes BRAHMS : Danses hongroises n° 1 à 5

Petite restauration sur place

Parvis de la Chapelle Saint-Hospice

12 chemin de Saint-Hospice

Saint-Jean-Cap-Ferrat



LES CLASSIQUES DE JUILLET | DUETTISSIMA, CONCERTO

Domenica 17 luglio 2022 alle 21.

« Duettissima » est né d’une rencontre entre deux artistes qui ont souhaité poursuivre une amitié de plus dix ans en musique.

Nahalie Girod – Violon

Magali Pyka de Coster – Harpe

PROGRAMME

« Sérénade un soir d’été… »

Menuet – L. BOCHERINI (1743-1805)

Extraits des quatre saisons – A. VIVALDI (1678-1741)

Hiver & Printemps

Sicilienne – J-S. BACH (1685-1750)

Sicilienne – M-Th. von PARADIS (1759-1824)

Menuet d’Orphée – Ch. W. GLUCK (1714-1787)

Sonate en 2 mouvements – G. DONIZETTI (1797-1848)

Una Furtiva Lacrima

Andante con variazioni – G. ROSSINI (1792-1868)

Barcarolle – J. OFFENBACH (1819-1880)

—–ENTRACTE—–

Extraits de Carmen – G. BIZET (1838-1875)

Habanera, Entracte & Séguedille

« La méditation Thaïs » – J. MASSENET (1842- 1912)

Cavaleria Rusticana – C. MASCAGNI (1863-1945)

Sicilienne & Intermezzo

La source – A. HASSELMANS (solo harpe)

Berceuse et Après un Rêve – G.FAURE (1845-1924)

Le Cygne – C.SAINT SAENS (1835-1921)

Élégie – L.TEDESCHI (1867-1944)

Czardas – V.MONTI (1868-1922)

NB : Petite restauration sur place

Parvis de la Chapelle Saint-Hospice

12 chemin de Saint-Hospice

Saint-Jean-Cap-Ferrat



BIBLIOMER

Martedì 19 luglio 2022 dalle 14:30 alle 17:30.

Mercoledì 17 agosto 2022 dalle 14:30 alle 17:30.

Plage Cros deï Pin ou Plage du Port

Allée Mireille Delfino



ART RIVIERA TOUR – 3ÈME ÉDITION, ESPOSIZIONE

Fino al 24 luglio 2022

ogni giorno dalle 12 alle 20.

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, CONCERTO

Fino al 30 agosto 202, ogni giorno dalle 20 alle 0.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »

Fino al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Dans le village



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Théâtre RUSSA LUX - The Dindon adaptation Sixties d'après Georges Feydeau

Martedì 19 luglio 2022 ore 21

Théâtre

TRIBUTE QUEEN

Mercoledì 20 luglio 2022 ore 21

Variétés internationales



SPÉRACÈDES

LA CUISINE DES ANGES

Mercoledì 20 luglio 2022 ore 21

Théâtre



TENDE

Ciel, mon Mari !

Giovedì 14 luglio 2022 ore 21

Teatro



TOURRETTE-LEVENS

Les Moldaves

Mercoledì 20 luglio 2022 ore 21

Cirque



VALDEBLORE

Issa

Giovedì 14 luglio 2022 ore 21

Humoriste



LES FOLIES DES LACS À LA COLMIANE VALDEBLORE, SPETTACOLO

Domenica 17 luglio 2022 dalle 11 alle 19.

Les Folies des Lacs, concerts gratuits aux abords des lacs de La Colmiane.

La Colmiane



VALDEROURE

Favela Flor

Mercoledì 13 luglio 2022 ore 21

Musique du Monde



VENCE

FESTIVAL NUITS DU SUD

FINO AL 23 LUGLIO 2022

tutti i giovedì, venerdì, sabati e domeniche alle 20:30.

Le festival de musiques du monde "Nuits du Sud" aura lieu comme chaque année en juillet, au coeur de la Cité des arts....

Place du Grand Jardin



AUX SAVEURS DU MONDE

Fino al 2 ottobre 2022

Un dimanche par mois, rendez-vous est donné Place Clémenceau pour un moment d'échanges convivial, ludique et de découvertes.

Dates du marché : les Dimanches 05/06, 10/07, 21/08, 18/09, 02/10.

Place Clémenceau



VILLEFRANCHE-SUR-MER

Serpico

Martedì 19 luglio 2022 ore 21

Funk