Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Dal Col de Vence al Clue de Saint Auban (Foto)

Lunga ed interessante escursione in motocicletta quella che ci propone Danilo Radaelli.

Prima tappa il Col de Vence, per poi raggiungere la Reserve biologique Mont d'Azur vicino a Thorenc.



Puntata fin sul Col de Bleine per raggiungere il villaggio di Saint Auban e terminare il tour nel sito naturale Clue de Saint Auban.

Tanta natura, splendidi scorci, luoghi da sogno.





Col de Vence

Posto alle immediate spalle del litorale, ai piedi dei contrafforti montagnosi delle Prealpi, il territorio naturale di Vence, si offre al visitatore come uno spazio di transizione ideale tra costa e mezza montagna, un terrazzo sul Mediterraneo che unisce il mare e la montagna.

Scoprire questo territorio, significa vivere una vera e propria esperienza di rottura con le costrizioni della vita di città o di una costa stracolma. Significa anche staccare con l’agitazione e la frenesia dei divertimenti commerciali, senza però tagliare di netto con il mondo. Ma ancor più significa preferire, a questo universo opprimente, l’autenticità di un ambiente rigenerante che ci riporta a valori che la natura riesce a ricordarci così bene. Semplicemente si tratta di scegliere un cammino, dolce, attivo e riposante …

Che ci si vada camminando, correndo, pedalando o guidando, il Col de Vence è uno spazio naturale che toglie il respiro. Un paesaggio lunare con un panorama ineguagliabile, a 360° sui massicci delle Alpi del Sud e il Mediterraneo, resterete incantati dalla fauna e dalla flora selvaggia.







Riserva Monts d'Azur

La riserva dei Monts d'Azur è il luogo ideale per andare a incontrare gli animali selvatici in un safari a piedi o in una carrozza trainata da cavalli. Questo luogo unico in Europa permette di osservare specie ancestrali dei nostri prati e foreste come bisonti europei, alci, daini, cervi rossi, cavalli.

È possibile prolungare l'esperienza con un pranzo nel ristorante biologico con una vista mozzafiato sulla riserva.