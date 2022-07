Le serate gourmet e musicali tornano quest'estate a Villeneuve Loubet! Degustazioni e intrattenimento musicale!

Per la gioia di grandi e piccini, tornano le serate gourmet e musicali a Villeneuve Loubet. L'appuntamento è per il 23 e 24 luglio 2022, per le vie del paese.

Situata tra Cagnes-sur-Mer e Antibes, alla foce del fiume Loup, la città è composta dalla riunione di due villaggi precedenti: l'antico borgo di Villeneuve al suo interno, e il villaggio di Loubet sulle sponde del Mediterraneo.

Un'occasione unica per cenare a ritmo di musica nei ristoranti del paese o degustare specialità dalle bancarelle gourmet.

Nel paese saranno allestiti 6 spazi scenici con musica cubana, soul funk, jazz, pop rock, pop, varietà, classica.

Il Museo Escoffier sarà aperto fino alle 23:00.

Tutte le informazioni su https://www.villeneuve-tourisme.com/it/