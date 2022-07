"Les Folies des Lacs" domenica al Lago di La Colmiane una giornata all’insegna della musica e della natura

Domani, domenica 17 luglio 2022 dalle 12,30 alle 18, a cura del Dipartimento Alpes-Maritimes, è organizzata una giornata di concerti gratuiti nella grandiosa cornice dei paesaggi del Mercantour in occasione del festival “Les Folies des Lacs”.

In programma musiche contemporanee: il festival “Les Folies des Lacs” è uno degli eventi musicali più originali dell'estate.

Giunto alla ventiduesima edizione , il festival "Les Folies des Lacs" consente una pausa nell'erba all'ombra dei larici, godendosi 4 concerti rock, pop e folk, intervallati da dj, per una giornata all'insegna della musica all'aperto.

Una piacevole opportunità per trascorrere la domenica nel cuore della località La Colmiane , dove in estate vengono offerte tante attività per famiglie e attività ricreative per godersi la montagna: la più grande pista tirolese d'Europa, la grande pista estiva per slittino, percorsi per mountain bike per famiglie, arrampicata sugli alberi della Foresta Colmiane, minigolf, trekking. Oltre ad una gamma di ristoranti ed alla vista panoramica della catena del Mercantour e delle valli Vésubie e Valdeblore.

Nel programma del festival: Jack Daniel, Blonde, Adamé, et “Madame, Monsieur” intervallati dal dj Afroman.

L’ingresso libero e gratuito, sono assicurate navette gratuite per accedere al sito. L’evento è all'aperto.

Informazioni pratiche :

Diversi ristoranti nel resort.

Il parcheggio a disposizione, si trova accanto ai ristoranti e alle biglietterie degli impianti di risalita.

Accesso al Resort :

Autobus Linea 90

In auto: attraverso la valle della Vésubie o la valle della Tinée (circa 1 ora e 20 minuti da Nizza).