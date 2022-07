Villefranche sur Mer: le manifestazioni e le iniziative di fine luglio

Un’estate da vivere intensamente, quella che propone Villefranche sur Mer : manifestazioni, mostre, concerti, teatro.

Tante opportunità nella splendida cornice di una delle località più turistiche ed esclusive della Costa Azzurra.

Questo il programma della seconda metà di luglio 2022





16 luglio 2022. The Dindon

19 luglio 2022. Caravane du Sport

19 luglio 2022. Soirée estivale: Serpico

28 et 29 luglio 2022. Les ballets de Monte-Carlo : Roméo Et Juliette

29 luglio 2022 al 28 agosto Exposition collective: Citerneschi – Thomas