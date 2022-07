Nizza, una nuova piscina rende ancora più fresco il Parc Phoenix (Foto)

Un’opportunità in più per recarsi, in queste giornate estive, in una delle zone più fresche ed accoglienti della città di Nizza, il Parc Phoenix.

Nell’enorme area verde posta a poca distanza dall’inizio ovest della Promenade des Anglais, fino al 27 agosto 2022, è stata installata una nuova piscina temporanea.

L’iniziativa rientra nell'ambito di un vasto piano nazionale per l'apprendimento del nuoto, in collaborazione con la Federazione francese di nuoto (FFN) e l'associazione Nice Natation Azur: l'obiettivo è offrire, principalmente ai più giovani, le basi del nuoto per garantire la loro sicurezza in acqua.

L'operazione "Imparo a nuotare", avrà, per tutto il periodo estivo, un forte impulso in tutto il territorio nazionale francese e la città di Nizza, che è alla guida del progetto fin dal 2011, vuole essere un volano di questa iniziativa.

L’obiettivo è quello di prevenire i rischi legati al nuoto tra i più piccoli, soprattutto quello dell'annegamento. Nel 2021 in Francia sono stati registrati quasi 1.500 annegamenti, di cui il 22% tra i bambini di età inferiore ai 6 anni.

Per tutta l'estate, nella piscina del Parc Phoenix, verranno proposte molteplici attività, per tutte le generazioni, dalle più giovani alle più anziane. La nuova piscina ha le seguenti dimensioni: larghezza 5 metri, lunghezza 10 metri ed è profonda 1,50 metri ed è costantemente sorvegliata da dei bagnini.

Tra le attività proposte: l'iniziativa "J'apprends à nager" in collaborazione con Plouf, baby swimmers, Aquatic Garden, acquagym Senior e anche acqua fitness.

Il Parc Phoenix si trova a Nizza, sulla Promenade des Anglais numero 405 ed è servito da una fermata dedicata della Ligne 2 del tram.