Ogni giorno ha il suo allarme: crescono i contagi dovuti al vaiolo delle scimmie

Ormai gli allarmi si sprecano: dalla “canicule” al covid, dalla siccità al vaiolo delle scimmie.

Il Dipartimento delle Alpi Marittime, con l’alta concentrazione di persone, in queste settimane, dovuta ad una vera e propria esplosione del turismo, sta registrando dati preoccupanti per quanto concerne le infezioni dovute al vaiolo delle scimmie.

Occorre tenere presente, in ogni caso, che le percentuali, calcolate sulla popolazione residente e non fluttuante, sono alterate dall’alta presenza di turisti.

Fino ad ora i contagiati nella Regione sono ufficialmente 47, ma le autorità sanitarie e gli esperti temono che il numero possa essere ben maggiore e che, quindi, la possibilità di una forte crescita nei contagi sia ipotizzabile.



La stragrande maggioranza dei contagi è stata segnalata fra gli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con persone del medesimo sesso, ma tra i contagiati vi sono anche cinque donne eterosessuali e due bambini.

In effetti una volta subito il contagio, la trasmissibilità è alta ed avviene anche per semplice contatto anche attraverso utensili, stoviglie, abiti o biancheria. L’infezione è trasmissibile anche dalla mamma al feto, durante il parto e l’allattamento per il contatto con la pelle.

I sintomi sono febbre, forte mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, affaticamento, ingrossamento dei linfonodi, eruzioni cutanee e lesioni della pelle.

Il rischio quindi è nelle cose.



Per questa ragione è stata avviata una campagna di vaccinazione in tutta la Francia ed a Nizza, grazie ad un accordo tra il comune e l’ospedale universitario, sono giunte 500 dosi.



Le dosi sono state distribuite nei centri di salute sessuale e negli ospedali del gruppo ospedaliero territoriale e in brevissimo tempo sono state esaurite.

In Francia, come del resto in buona parte dell’Europa occidentale, la vaccinazione contro il vaiolo è cessata nel 1979 .



Il Sindaco, Christian Estrosi, ha chiesto a François Braun, ministro della Solidarietà e della Salute, che al Comune di Nizza vengano assegnate dosi aggiuntive per ampliare le categorie di persone ammissibili alla vaccinazione.

La Città di Nizza ha messo a disposizione il centro vaccinale in Rue Hancy.