I poster che hanno fatto la storia del Nice Jazz Festival alle Puces di Nice

Dal 2017, dei pannelli sono stati installati sulle facciate esterne delle Puces de Nice per ospitare delle “mostre effimere”: in questo momento e per tutta l’estate, è in corso la mostra “Rétrospective des affiches du Nice Jazz Festival”.

Una maniera coinvolgente per rendere omaggio al più antico Festival del Jazz, nato nel 1948 nella capitale della Costa Azzurra, culla del jazz in Europa fin dalla fine della prima guerra mondiale.

Così le Puces de Nice ospitano, per tutta l'estate, una retrospettiva dei manifesti prodotti per le passate edizioni del festival.

La mostra presenta anche il poster del 2022 e proporrà scene jazz cult, come solo il Nice Jazz Festival sa offrire!



Le Puces de Nice si trovano sul Quai Lunel di fronte al porto di Nizza.