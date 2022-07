Le due birre “made” a Nizza (Foto e Video)

La Scozia ha il whisky, la Russia ha la vodka e la Costa Azzurra ha… la birra!

Sono due le birrerie che è interessante visitare.

La prima vanta di essere 100% “made in Nice”. Con una storia di quasi 70 anni, il birrificio originale chiuse nel 1967 prima di essere ripreso da degli appassionati. La Brasserie Artisanale de Nice seduce per il suo savoir-faire in accordo con i metodi di produzione tradizionale.



Visita e degustazione dalle 17 alle 19 dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 sabato al 14 Avenue Villermont, 06000 Nizza. Il birrificio artigianale può essere contattayo al numero 09 73 59 20 30.

Il birrificio offre, tra l’altro, una birra autunnale a base di zucca. La zucca viene selezionata al mercato della Libération a Nizza. Viene arrostita con spezie e poi aggiunta all’infuso. La zucca lunga di Nizza è usata per questa birra. Di colore rosso brillante, questa birra confortante ha retrogusto di pan di zenzero e un sapore e un carattere equilibrato.

L’altro laboratorio da visitare si trova nell’entroterra, a Saint-Martin-Vésubie.

Situata alle porte del parco del Mercantour, la Brasserie du Comté è nata nel 2012. La Brasserie du Comté è stata purtroppo letteralmente spazzata via dalla tempesta Alex nell’ottobre 2020. Ma la passione dei birrai della montagna di Nizza è ancora viva e, un anno dopo, il marchio riprende la produzione delle sue birre artigianali biologiche di qualità, dai gusti unici, grazie all’aiuto reciproco di altri birrifici delle Alpi Marittime. Le birre sono fatte nella tradizione dei birrai artigianali.

A differenza della maggior parte delle birre industriali, queste birre non sono filtrate né sterilizzate per permetterti di apprezzare tutti gli aromi quando le assaggi. Inoltre, la rifermentazione in bottiglia permette alle birre di affinarsi nel tempo come il vino, ovvero migliorano con l’età.