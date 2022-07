Project Easy, l'interlocutore giusto per ristrutturare casa… e non solo!

Project Easy è un brand della Olivieri Srl, azienda edile fondata nel 1977. La Olivieri opera nel mercato dei lavori pubblici e privati a 360°. Dal 2011 viene gestita da Nicolò Mareri, un giovane e brillante geometra della provincia di Imperia che sta permettendo alla sua azienda di evolversi e crescere in un panorama sempre più complesso. Nicolò garantisce all’azienda, e ai suoi clienti, preparazione e informazione anche grazie al suo impegno come delegato regionale del gruppo Ance in Confindustria Imperia.

COME NASCE PROJECT EASY

Project Easy, l’idea di Nicolò: “Più andiamo avanti più diventa complesso per un privato, ma anche per molti del settore, avviare e gestire le opere di ristrutturazione. Project Easy è, come dice il nome, un facilitatore che permette a chiunque di ristrutturare un appartamento, o un intero stabile, con la maggiore serenità possibile. Il concetto su cui si fonda tutto è l’INTERLOCUTORE UNICO, ossia la figura del responsabile, quello vero, che affianca il committente dall’inizio alla fine - DALLA STRETTA DI MANO ALLA CONSEGNA.”

Derivando dal mondo degli appalti pubblici, Project Easy è a suo agio anche nei cantieri più complessi, sia operativamente che burocraticamente. L’azienda ha un ufficio interno che si occupa esclusivamente “delle scartoffie” agevolando tutte quelle operazioni che solitamente sono completamente a carico della committenza (dirette e indirette). Questo è un grande vantaggio che Project Easy offre ai suoi clienti prima, durante e dopo. Come molti sapranno, quando si parla di burocrazia, il lavoro di ristrutturazione non finisce alla consegna. Soprattutto nel panorama dei bonus potrebbe venire richiesta l’intera documentazione anni dopo la conclusione delle attività. Project Easy è sul mercato da quasi 50 anni e continuerà ad esserci. Questa solidità garantisce ai suoi clienti la serenità, come già espresso, prima, durante e dopo.

Concretamente, sempre grazie alle sue origini, l’azienda è certificata da diverse SOA. Questo la rende operativamente e finanziariamente idonea per (quasi) tutti i tipi di lavori in campo edile.

“Il mettere in regola un appartamento passa anche dalla carta – sottolinea Nicolò – e noi su questo siamo preparati. Ci occupiamo di tutto, comprese quelle pratiche che riguardano lo sconto in fattura e i bonus fiscali. Noi, oltre a fare realmente lo sconto in fattura formiamo tutta la documentazione che serve per ricevere il bonus.”

Project Easy si rivolge al privato che vuole ristrutturare la propria casa, al condominio che vuole realizzare dei lavori, ad un tecnico che ha un progetto e vuole affidarsi ad una ditta esecutrice, fino all’agenzia immobiliare. Quest’ultima, ad esempio, può chiedere a Project Easy di affiancare un cliente già in fase pre-acquisto, quando non sa se il mutuo riuscirà a coprire i costi di ristrutturazione oppure necessita di preventivi per sé stesso o per la banca.

La struttura di Project Easy possiede tutte le figure operative necessarie e queste a loro volta possono operare all’interno di più cantieri contemporaneamente. Questo gruppo può lavorare in completa autonomia ma anche suddividersi per affiancare figure preesistenti e/o di conoscenza del committente.

Oltre l’ufficio amministrativo, Project Easy collabora con studi esterni per le progettazioni architettoniche e predilige il 3D che consente al cliente di vedere come sarà la casa finita, ancor prima di cominciare i lavori.

QUANDO RISTRUTTURARE?

Il Consiglio di Nicolò: “Sicuramente questo è il periodo migliore per ristrutturare una casa vista la quantità di incentivi Statali (i vari bonus). È un’occasione da sfruttare appieno. Certo le pratiche per avere accesso ai bonus non sono semplici e a complicare la situazione c’è l’ampia scelta di materiale sul mercato, che aumenta le possibilità ma anche le difficoltà per un cliente. Ci si trova davanti a tantissime questioni: mettere insieme tutte le figure, le idee, l’esecuzione di quelle stesse idee e rimanere nel budget, senza crearsi problemi… questa è la difficoltà più grande per chi ristruttura. Per questo è bene farsi affiancare da chi dimostra competenza e serietà”.

LA SOLUZIONE PER UNA RISTRUTTURAZIONE SERENA

Project Easy offre ai suoi clienti varie soluzioni come spiega Nicolò: “Ogni ristrutturazione può avere più o meno complicazioni. Questo è bene dirlo, sarebbe assurdo dichiarare il contrario, specialmente di questi tempi. Riuscire ad eliminarne la maggior parte è il nostro primo pensiero, ma ancora di più, noi siamo quelli che affrontano le difficoltà sempre e subito senza lasciarle in capo al committente. Il famoso unico interlocutore a 360° che si occupa davvero della ristrutturazione, serve proprio a questo, a prendersi le responsabilità e risolvere i problemi coordinando tutte le fasi operative”.

SEI UN PRIVATO E VUOI RISTRUTTURARE > https://bonus-sconto-fattura.projecteasy.it/

SEI UN AMMINISTRATORE O UN PROFESSIONISTA DELL’IMMOBILE > https://collaborazioni.projecteasy.it/

INFORMAZIONI

Sede: Via Aurelia, 4 - 18017 – Costarainera (Imperia)

Ufficio: 0183.92622

Mobile: 338.1559138

Sito: www.projecteasy.it