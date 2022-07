Giocattoli STEM, perfetti per avvicinare i bambini alle discipline scientifiche

I giocattoli STEM permettono ai più piccoli di potenziare abilità fondamentali durante il processo di crescita e sviluppo. Si tratta di una delle principali tendenze nel mondo del giocattolo, volta ad avvicinare i bambini ad un nuovo modo di apprendere, basato sul pensiero logico e sulla capacità di applicare problemi matematici e scientifici alla vita quotidiana.

Ma cosa si intende per discipline STEM? Quali benefici portano alla crescita dei bambini? Vediamo insieme i giochi e giocattoli STEM più popolari nel 2022.

Cosa significa STEM?

L’acronimo STEM si riferisce all’insieme di discipline scientifiche (Science), tecnologiche (Technology), ingegneristiche (Engineering) e matematiche (Mathematics); alcune scuole di pensiero supportano invece l’acronimo STEAM, aggiungendo anche la A di arte.

In una società che si evolve, anche il mondo dei giocattoli si trasforma per avvicinare i più piccolini alle tendenze globali e renderli i nuovi pensatori critici del domani. I giocattoli STEM sono cresciuti esponenzialmente in popolarità perché permettono di combinare divertimento e apprendimento, di continuare a giocare e preservare i momenti di infanzia, ma sviluppare i concetti alla base del pensiero logico-scientifico-matematico.

I benefici dei giochi e giocattoli STEM

Dalla robotica alla chimica, i giochi STEM allenano in modo innovativo il cervello dei piccoli, li inseriscono in situazioni nuove e rendono più fluido l’ingresso in un nuovo mondo dell’educazione.

Esistono giocattoli STEM per bambini dai 2 anni ai 6 anni, adatti a stimolare le skills di prescrittura, lettura, scrittura e calcolo nei bambini di età prescolare, ma anche per ragazze e ragazzi fino ai 13 anni. Ogni fascia di età reagisce agli stimoli del gioco STEM in modo diverso, arricchendo la propria esperienza empirica di nuovi spunti e sviluppando abilità innovative.

Oltre a migliorare le capacità dei piccoli e stimolare la creatività attraverso rompicapi e costruzioni, varie categorie di giocattoli stem offrono una serie di benefici per la crescita dei bambini:

● Migliorano capacità mnemoniche;

● Sviluppano le abilità logiche e di calcolo;

● Introducono i bambini alla lettura e alla scrittura;

● Incoraggiano il pensiero critico e creativo;

● Migliorano la coordinazione motoria;

● Aiutano a sviluppare abilità di problem solving e logica;

● Stimolano l’apprendimento rapido.

I giocattoli STEM più popolari nel 2022

Nonostante possa sembrare una filosofia abbastanza recente, alcuni giocattoli STEM sono presenti nel mercato da decenni. Per esempio, le costruzioni o il piccolo chimico sono classici che hanno accompagnato il percorso educativo e scientifico di generazioni di ragazzi.

Oggi, l’offerta di giocattoli oggi presenta innovazioni degne di nota, con giochi di qualità che sfruttano anche le tecnologie e gli studi più recenti per favorire lo sviluppo delle abilità logiche e scientifiche nei bimbi. Nel 2022 è addirittura possibile insegnare ai bambini i concetti base della programmazione informatica!

Il catalogo Mazzeo Giocattoli offre una panoramica dei giochi STEM più popolari ed efficaci del momento, soluzioni innovative e di altissima qualità che stimolano l’apprendimento dei più piccoli. L’offerta include giocattoli STEM per bambini di varie età, dai robot educativi ai giochi che favoriscono la lettura e la scrittura, dai mattoncini LEGO all'intramontabile Sapientino.