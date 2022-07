“Il viaggio di Goscinny”, domani sera torna il Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Seconda serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, giovedì 21 luglio, alle ore 22 saranno dei “fuochi polacchi” a colorare la Baia.

Sarà la volta di Surex a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: Il viaggio di Goscinny.



Surex è un'azienda a conduzione familiare creata nel 1989. Incentrata sulla creazione di spettacoli piro musicali, partecipa regolarmente a numerosi festival pirotecnici in tutto il mondo. Nel 2008, in collaborazione con le autorità municipali di Stettino, ha partecipato alla creazione del Festival internazionale dei fuochi d'artificio "Pyromagic" che attira folle entusiaste ogni anno e lo rende uno dei principali eventi pirotecnici in Polonia.

Vincitori di numerosi premi internazionali tra cui il Premio Speciale della Giuria all'edizione 2015 del Festival dell'Arte Pirotecnica di Cannes, i sorprendenti polacchi della compagnia Surex offrono straordinari affreschi ad ogni partecipazione, illustrazioni intime della loro spettacolare identità creativa.





Tema: Le Voyage de Goscinny

Figlio di padre polacco e madre ucraina, René Goscinny è nato a Parigi ed è cresciuto in Argentina.



La famiglia Goscinny viaggia spesso sui transatlantici per visitare nonni e cugini in Francia. Il bambino trae lì le sue prime ispirazioni. Per René Goscinny, la Francia “era il paese favoloso ed esotico dove andavamo in vacanza. ". All'età di 22 anni si trasferisce a New York dove conosce Morris lo stilista di Lucky Luke ed è nel 1951 che conosce a Parigi Uderzo con il quale partecipa alla creazione del quotidiano "Pilote".

Il 1959 vedrà la nascita di Asterix e Iznogoud. Attraverso i suoi fumetti, il geniale sceneggiatore ha portato generazioni di bambini e adulti in un viaggio intorno al mondo. È con tre dei suoi personaggi emblematici che Surex invita gli spettatori a partire per un viaggio alla scoperta di Asterix il Gallo, Iznogoud il visir che voleva essere il Califfo al posto del Califfo e Lucky Luke l'uomo che spara più velocemente della sua ombra.