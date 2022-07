Percorsi turistici alternativi a Montecarlo

Montecarlo viene vista da molti come la zona più lussuosa bagnata dal Mediterraneo forse insieme alla parte Nord della Sardegna. Ma quanto è vero? O per meglio dire: possibile che non esistano percorsi alternativi per godersi questa parte del principato di Monaco senza dover per forza sottostare alla logica del turismo di lusso? Leggiamo in quest’articolo dei modi alternativi per trascorrere un po’ di tempo nella natura del Principato.

Due itinerari ad anello di livello intermedio, uno da Beaulieu-sur-Mer, l’altro da Cap Ferrat

Per chi lavora con i social media nel settore turismo, come influencer e quindi con l’obiettivo di creare storie di Instagram online, oppure raccontando le proprie avventure con parole nei blog, è davvero importante conoscere percorsi a piedi, in bici o di trekking presenti in Europa. Questa dei percorsi a piedi è diventato un nuovo “trend” in particolare dal secondo millennio per un’aumentata sensibilità generale nei confronti di ciò che è sostenibile, ambientale ed ecologico. Per ciò che concerne l’area monegasca esistono appunto diversi percorsi da fare a piedi, e non soltanto pubblicizzati tour in barca o yacht.

Da Beaulieu-sur-Mer e ritorno in tre ore e mezza

Uno è un percorso ad anello che parte da Beaulieu-sur-Mer. La partenza del percorso è raggiungibile anche con trasporto pubblico: si giunge infatti alla stazione dei treni di Beaulieu-sur-Mer, per poi iniziare il cammino. Il percorso si snoda su un panorama mozzafiato che affaccia su diverse spiagge, fra cui Plage des Fourmis, Plage Paloma Beach, Plage des Fossettes. In totale il percorso è lungo poco più di 13 km, e si necessitano oltre tre ore per completarlo e godersi anche il panorama.

Dal Grand Hôtel du Cap Ferrat

L’altro itinerario ad anello tocca pressapoco le stesse tappe del percorso che parte da Beaulieu-sur-Mer, ma dura leggermente meno, ed è leggermente più breve. Infatti se il primo itinerario ad anello è lungo circa 13 km, il percorso che parte dal Grand Hôtel du Cap Ferrat non va oltre i 10 km, per un totale di meno di tre ore di percorrenza. Anche in questo caso il punto di partenza è raggiungibile con comodo trasporto pubblico. In particolare il punto di partenza di questo tour rappresenta di per sé già un punto di interesse storico e architettonico. Infatti il tour parte dal Grand Hôtel du Cap Ferrat, edificio del 1908 che si affaccia maestoso sul mare, e da cui si gode un panorama irripetibile. La particolarità di questo secondo itinerario ad anello è che passa per Hafenidylle, località di mare graziosa e piena di bar e caffè in cui ristorarsi a metà percorso.

Da Place du Centenaire un percorso di meno di un’ora

In vacanza c’è anche chi non ha tanto tempo per fare escursioni naturalistiche, e preferisce itinerari più brevi, e che non facciano allontanare troppo dal centro abitato. Un’alternativa ai due percorsi sopra descritti è rappresentato da un cammino davvero molto semplice, della durata di meno di un’ora, precisamente 54 minuti. Si parte da Place du Centenaire e nei poco più di 3,5 Km di percorso si avrà la possibilità di passare per Plage des Fossettes, Paloma Beach, e Hafenidylle, prima di concludere il cammino a Place du Centenaire.

Assolutamente quindi possibile effettuare dei tour di turismo slow anche nel grande Principato di Monaco, dove non si incontra soltanto lusso sfrenato, ma anche paesaggi naturali.