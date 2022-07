Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANDON

Rêves Bohémiens - Hommage à Jo Privat

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Jazz manouche



ANTIBES

Jammin'Summer session

Fino al 19 agosto 2022

Le programme:

Le 27 juillet à 20h Kiosque à Musique : Toine Thys "Overseas" - Oriental jazz

Le 29 juillet à 20h Petite Pinède : Antiloops "Supernova" - Jazz contemporain

Le 3 août à 20h Kiosque à Musique : Magalí Sare & Manel Fortià – Jazz vocal/moderne

Le 5 août à 20h Petite Pinède : François Poitou quintet – Jazz moderne

Le 10 août à 20h Kiosque à Musique : Jemm Music Project - Musique du monde

Le 12 août à 20h Petite Pinède : Laura Prince – Jazz vocal

Le 17 août à 20h Kiosque à Musique : MOHS - Jazz contemporain

Le 19 août à 20h Petite Pinède : Henry Spencer & Juncture - Jazz pop/rock

De plus, du 5 juillet au 18 août, des Marching Bands animent les rues d'Antibes et de Juan-les-Pins de 19h30 à 20h30.



Le programme:

Jeudi 21 juillet : Antibes, Peaky Sliders; Juan-les-Pins, Jazz Band le Cannet

Mardi 26 juillet : Antibes, R Saj Band; Juan-les-Pins, Jazz Band le Cannet

Jeudi 28 juillet : Antibes, Peaky Sliders; Juan-les-Pins, R Saj Band

Mardi 2 août : Antibes, Jazzy Dixie; Juan-les-Pins, Warm Up Jazz Band

Jeudi 4 août : Antibes, R Saj Band; Juan-les-Pins, Jazzy Dixie

Mardi 9 août : Antibes, New Orleans Jazz Band; Juan-les-Pins, Peaky Sliders

Jeudi 11 août : Antibes, Warm Up Jazz Band; Juan-les-Pins, New Orleans Jazz Band

Mardi 16 août : Antibes, New Orleans Jazz Band; Juan-les-Pins, Warm up Jazz Band

Jeudi 18 août : Antibes, Jazzy Dixie; Juan-les-Pins, R Saj Band



Festival Electro Summer 2022

Venerdì 22 luglio e sabato 23 luglio 2022

Vendredi 22 Juillet

Session 1 : 18h30 - 00h15 - Pinède Gould Juan les Pins

LEXLAY HAPPY TECHNO CUBBO - SPAIN

VIVIANA CASANOVA - CHILI - SPAIN

FLIM - THAILAND

LAURENT N. - FRANCE

Session 2 : 00h15 - 05h LE GOLDEN ROOFTOP - Palais des Congrès (boulevard Ardisson)

ALEX KIDD (Carlos LEDHER)SLIPMAT - I TECHNO SHIT - BERLIN

MARTIN WRIGHT PACHA RECORDS - ENGLAND

PLATURNE NICE - FRANCE

NICOLAS CURTIS

Samedi 23 Juillet

19h - 00h15 - Pinède Gould Juan les Pins

CERRONE, La Légende du DISCO & guests



Fête de la Marie Madeleine

Sabato 23 e domenica 24 luglio 2022

Place Jean Aude

Samedi 23

dès 9h, Place Jean Aude : Animations pour les enfants, Stands artistiques, Produits du terroir et artisanat, Exposition de voitures anciennes par l’US Cagnes Véhicules d’époque et de collection, Exposition de motos anciennes par l’amicale Rétrocyclettes Villeneuvoises, Exposition des Harleys du Coeur, Expositions des photos anciennes de la Fontonne par le groupe Mémoires de la Fontonne

10h, Démonstration de danse coutry; Mustang’s Ride; Concours de Sudoku

Confection sur place du plus grand Pan Bagnat du MONDE

À partir de 15h, Concours de pétanque en doublettes au clos de la Fontonne

19h, Apéritif offert. Remise de récompenses des différents concours. Animations par un magicien

20h, Diner dansant animé par la compagnie « SOL Majeur » et ses danseuses (Prix : 28 € boissons comprises, uniquement sur réservation avant le 16 juillet au magasin « Chez Joséphine », Place Prestinari)

Dimanche 24

9h30, messe en plein air sur le parvis St Joseph, suivie d’une procession dans la quartier et d’une distribution de roses.

11h30, buffet et boissons rafraichissants offerts par la ville d’Antibes



"Topick fou normal"

Mercoledì 27 luglio 2022 ore 21

Espaces du Fort Carré

Théâtre Le Tribunal,

5 Place Amiral Barnaud.



Exposition Jazz - Siegfried Bernard Polvara

Fino al 31 agosto 2022

1er étage du Palais des Congrès

Office de Tourisme et des Congrès

60 chemin des Sables



Exposition "JAUME PLENSA, LA LUMIÈRE VEILLE, DESSINS 1982 – 2022"

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso

Chateau Grimaldi, Place Mariejol.



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



ASPREMONT

Rêves Bohémiens - Hommage à Jo Privat

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Jazz manouche



BEAULIEU SUR MER

LES NUITS GUITARES, CONCERTO

FINO AL 22 LUGLIO 2022

21/07 : RODRIGO & GABRIELA

22/07 : CHRISTOPHE MAE

Jardin de l'Olivaie

rue Jean Bracco



CINEMA ALL’APERTO, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO AL 29 AGOSTO 2022

LUGLIO

Lunedì 25

AGOSTO

Lunedì 1, 8, 15 e 29

Martedì 23.

Amphithéâtre de la Batterie

3 Bd du Maréchal Leclerc



MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

VOS MAGICIENS

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Magie



BAIROLS

Si ma Méditerranée m’était contée légendes et anecdotes du sud de l’Italie à l’Occitanie, le Comté Niçois comme trait d’union

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Spectacle Niçois



BIOT

Les P'tits Gars Laids

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



BREIL-SUR-ROYA

Mescla

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Chant traditionnel



CAGNES SUR MER

JAZZ AU CHÂTEAU - CONCERTO

DAL 24 GIUGNO AL 09 SETTEMBRE 2022

22 juillet : Soul Station

(Classiques du répertoire soul, blues, funk, et jazz)

29 juillet : Naima Quartet

(Jazz vocal)

5 août : Nathalie Santaine Chante Ella Fitzgerald

(Swing)

12 août : Lisa Jazz Trio

(Compositions personnelles en anglais, français, lingala, et standards du jazz)

19 août : L’Orchestre Syncopatique

(Jazz Classique/New Orleans/Swing)

26 août : Jean-Philippe Sempere

(Hard bop/Jazz Soul/Musique brésilienne)

2 septembre : Malcolm Potter Voice & Wood Quartet

(Pop Jazz/Swing vocal)

9 septembre : Basilic Swing

(Jazz Manouche/Tzigane/Klezmer acoustique)

Place du Château (Haut-de-Cagnes)



UN SOIR CHEZ RENOIR, CONCERTO

21 LUGLIO 2022

Giovedì 21 luglio 2022

The Beatles Factory

Story concert "Days in a life"

Jardins du Musée Renoir



PROMENADE EN FETE, FUOCHI D'ARTIFICIO

Sabato 23 luglio 2022 dalle 18 alle 0.

Mon bord de mer piéton ! Samedi 23 juillet : Déambulations musicales et animations pour les enfants à partir de 19h30.

Sans oublier le Feu artifice à 22h15 ! Petits et grands retrouveront avec le plus grand plaisir un grand feu d’artifice tiré en mer.

Déambulations musicales le 23 juillet à partir de 19h30 : Parade Brésil, Bossa Nova, les Ambianceurs, The Blues Mobiles, Tres mariachis et Gugus band

Sans oublier les 5 structures gonflables et le Ninja Parc dès 20h30.

22h15, Feu artifice ! : Petits et grands retrouveront avec le plus grand plaisir un grand feu d'artifice tiré en mer.

Prochaine édition : samedi 13 août

Promenade de la Plage



CANNES

EXCURSION VISITE DU QUARTIER SAINT-NICOLAS

Giovedì 21 luglio 2022 ore 9,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



FESTIVAL D'ART PYROTECHNIQUE 2022

Fino a mercoledì 24 agosto 2022 ore 22



SPECTACLE SUREX - POLOGNE

FESTIVAL D'ART PYROTECHNIQUE 2022

Le Voyage de Goscinny

Giovedì 21 luglio 2022 ore 22



ANIMATIONS LES NOCTURNES CANNOISES : ESPLANADE PANTIERO

Giovedì 21 luglio 2022 dalle 19 a mezzanotte

ESPLANADE PANTIERO



EXCURSION VISITE DU QUARTIER MONTFLEURY

Venerdì 22 luglio 2022 ore 9,30

23 boulevard Montfleury, devant la résidence Le Gallia



ANIMATIONS

FÊTE PATRONALE DE LA SAINT-CASSIEN

Sabato 23 luglio 2022 e domenica 24 luglio 2022

Samedi 23 juillet

10h - Défilé des groupes folkloriques : Espérance de Cannes, Académi dou Miejour, Académie Provençale de Cannes, Oulivarello, Lei Bouscarlo de Marsiho, Le Rondelet Félibren de Château Gombert.

Lieu : rues de Cannes, Cours Félix Faure, Marché Forville et sur le Parvis de l'Hôtel de Ville (1 place Bernard Cornut Gentille)

11h30 - Aubade provençale à Monsieur le maire et dépôt de gerbes au monument aux morts.

Lieu : Parvis de l'Hôtel de ville, 1 place Bernard Cornut Gentille

21h - Concert de Joyce Jonathan et en première partie : Jim Bauer et Arthur Chaminade.

Lieu : butte de Saint-Cassien, 259 avenue Francis Tonner, Cannes La Bocca, près de l’aéroport.

Dimanche 24 juillet :

11h - Messe provençale en plein air célébrée par le Père Nikodem Boldys, chantée par L’Academi dou Miejour et L’Académie Provençale de Cannes.

12h - danse de la Souche, exécutée par l'Académi dou Miejour et Académie Provençale de Cannes.

13h - Pique-nique tiré du sac suivi de la participation de l'Académi dou Miejour et Académie Provençale de Cannes.

Butte de Saint-Cassien, 259, avenue Francis Tonner, près de l’aéroport.



CONCERT SAINT-SAËNS PAR FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY

Martedì 26 luglio 2022 ore 21

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 26 luglio 2022 dalle 18 a mezzanotte

BOULEVARD JEAN HIBERT



LES NOCTURNES CANNOISES: MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 27 luglio 2022 dalle 19 a mezzanotte

Place du marché



EXPOSITION BANDE-ANNONCE LA COLLECTION PIGOZZI À CANNES

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



EXPOSITION LOUIS DE FUNÈS - L'EXPOSITION

Dans le cadre du Musée éphémère du cinéma

Fino a domenica 21 agosto 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS LE BAL DES FOUS

Fino a domenica 28 agosto

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviera

1 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Fino al 25 septembre 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso 4

rue des Cordiers.



EXPOSITION CANNES FAIT LE MUR 2022

75 ans de Palmes et d'émotions

Fino al 4 ottobre 2022

7 bâches exposées sur des murs pignons :

Hôtel Renoir

Hôtel Cannes Riviera

Lycée Jules Ferry

Médiathèque Ranguin

Voile d’entrée de Ville de la Bocca

Cinéma « Les Arcades »

Hôtel de Ville

et 10 bâches aériennes installées dans la rue d’Antibes.



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settembre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

LA TOURNÉE DU RIRE 100% SUD, SPETTACOLO

Giovedì 21 luglio 2022 dalle 21 alle 23.

Dans le cadre du festival "Les Nuits de la Villa"

Amphithéâtre Barbary

2 carriero Fernand Barbary



CICO & MAMA AFRICA, CONCERTO

Venerdì 22 luglio 2022 dalle 21 alle 23.

Dans le cadre du Festival "Les Nuits de la Villa"

Amphithéâtre Barbary

2 carriero Fernand Barbary



L’OPÉRA… ET SI VOUS L’ADORIEZ, OPERA

Sabato 23 luglio 2022 dalle 21 alle 23.

Dans le cadre du Festival "Les Nuits de la Villa"

Amphithéâtre Barbary

2 carriero Fernand Barbary



LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS – EXPOSITION

Fino al 18 dicembre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Mostra di André Marzuk - Retrospettiva, opus 2

Centre International d'Art Contemporain

Place du Château



CASTAGNIERS

Cie BALLETS JAZZ ALZETTA

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Revues



CIPIÈRES

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Musique classique



COLOMARS

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Théâtre



CONSÉGUDES

VOS MAGICIENS

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Magie



CONTES

HEROÏQUE BALAVOINE

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



COURMES

Gipsy Luna

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Musique du Monde



CUÉBRIS

JEYO

Mercoledì 27 luglio 2022 ore 21

Musique du Monde



DRAP

Serpico

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Funk



SOUL STATION

Martedì 26 luglio 2022 ore 21

Soul



DURANUS

Les Moldaves

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Cirque



ENTRAUNES

Jimi Brown Experience

Mercoledì 27 luglio 2022 ore 21:00

Jazz



EZE

FESTIVAL « LUMIÈRE SUR LE CIEL » À L’ASTRORAMA DE LA TRINITÉ

FINO AL 27 AGOSTO 2022

L'Astrorama de La Trinité vi offre l'opportunità di conoscere l'astronomia quasi tutte le sere dal martedì al sabato, nell'ambito del suo festival estivo, partecipando alle serate "Open Sky".

Astrorama - Parsec

Route de la Revère

Col d'Eze



FALICON

AAS Paradiso Big Band, Jazz & la Bella

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Spectacle Niçois



GILETTE

CARNABY STREET BEATLES ET STONES

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Rock



GRÉOLIÈRES

100 % BLUES

Sabato 23 luglio 2022 ore 21Blues



ILONSE

Five

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Jazz



ISOLA

Superstichieuse

Sabato 23 luglio 2022 à 21

Théâtre



LANTOSQUE

Bernard Persia et son orchestre - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?

Martedì 26 luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



LA ROQUE-EN-PROVENCE

Isa Rabaraona Quartet

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Jazz



LA TRINITÉ

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Musique classique



LA TURBIE

THE FORMIDABLE

Venerdì 22 luglio 2022 ore 20,30

Rythm and Blues



LE CANNET

ALL FRIENDS - groupe Jazz ANATOLE

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Jazz



LIEUCHE

Les Cordes Latines

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Musique du Monde



LUCÉRAM

Hommage à Michel Sardou En chantant...

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



MASSOINS

SOUL STATION

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Soul



MANDELIEU-LA-NAPOULE

Call me Winston - The Tarantino tribute

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Pop



MENTON

Soupe des bazaï

Giovedì 21 luglio 2022 ore 19

Animation musicale assurée par Thierry NOLL

Esplanade Francis Palmero



Summer teen’s break dj « Jlow »

Giovedì 21 luglio 2022 ore 19|

Esplanade des Sablettes



Vendredis du soleil

Venerdì 22 luglio 2022

Promenade du Soleil

De 20h00 à minuit

De la rue Trenca à l’allée Batterie 943 : bord de mer piétons

A partir de 18h30 une soixantaine de stands commerçants sur la Promenade du Soleil et au Jardin Elisée Reclus

A partir de 21h30 : Animations en déambulation sur la Promenade du Soleil



Soirée NYC

Venerdì 22 luglio 2022 ore 20|

Esplanade Francis Palmero



Rendez-vous des collectionneurs

Sabato 23 luglio 2022

Place du Cap



Crossover Summer

Sabato 23 luglio 2022 dalle ore 18|

Au programme

Breakbot & Irfane, Umbree, Voila Voila et Ness Toria

Plage des Sablettes, Quai Bonaparte



Let's Twist Again

Domenica 24 luglio 2022 dalle 21,30

Entrée libre

Esplanade Francis Palmero

Esplanade Francis Palmero Menton



Soirée just dance

Lunedì 25 luglio 2022 dalle ore 19

|Entrée libre

Esplanade Francis Palmero



Tristan Pfaff - balade dans Paris avec les plus grands compositeurs

Mercoledì 27 luglio 2022 ore 20

Casino Barrière Menton



Soirée Ping- Pong

Martedì 26 luglio 2022 dalle 19 alle 23

Stade Rondelli



Marché Estival Nocturne

Fino al 28 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Mail du Bastion



Beach Volley

Tutti i martedì fino al 23 agosto 2022

Plage du Borrigo

Menton



Zumba fitness party by Ludizumba

Tutti i martedì fino al 23 agosto 2022

Entrée gratuite

Esplanade des Sablettes



Exposition : support en conversation

Fino al 17 settembre 2022

Dal marntedì al sabato dalle 10 alle 12 et dalle14 alle 18

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)



Exposition "Un samedi à la campagne sous la topia"

Fino al 24 settembre 2022

Samedis La Casa d'ou Païgran

8 rue Mattoni 06500 Menton



Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i gorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Concerto

Giovedì 21 luglio 2022 alle 21

Concerto di Célia Kameni e Alfio Origlio 4tet, a cura di La Note Bleue

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Teatro - "Ritratto di Ludmilla in Nina Simone"

Venerdì 22 luglio 2022 alle 21.30

Teatro del Fort Antoine - "Ritratto di Ludmilla in Nina Simone" della "Compagnia del Kaïros" a cura della Direzione degli Affari Culturali.

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Concert - "Queen Machine Symphonic"

Sabato 23 luglio 2022 alle 22.30

Monte-Carlo Summer Festival 2022 : Queen Machine Symphonic- Concerto a sostegno di Fight Aids Monaco

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Concerto al Palazzo dei Principi

Domenica 24 luglio 2022 alle 21.30

Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonico di Monte-Carlo diretta da Dalia Stasevska con Jan Lisiecki, pianoforte. In programma: Jean Sibelius ed Edvard Grieg

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore

Palais Princier Place du Palais



Concert - "Black Eyed Peas"

Martedì 26 luglio 2022 alle 20

Monte-Carlo Summer Festival 2022: Black Eyed Peas

Salle des Etoiles



Concerto - "The Mood"

Mercoledì 27 luglio agosto 2022, dalle 19.30 alle 22

Concerti allo Square Gastaud: "The Mood"

Piazza Théodore Gastaud



Concert - "Black Eyed Peas"

Martedì 26 luglio 2022 alle 20, Salle des Etoiles

Monte-Carlo Summer Festival 2022: Black Eyed Peas

Martedì 26 luglio 2022, alle 20h

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace

+377 98 06 36 36

montecarlosbm.com

DA MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2022



Concerto - "The Mood"

Mercoledì 27 luglio agosto 2022, dalle 19.30 alle 22, Le Square Théodore Gastaud

Concerti allo Square Gastaud: "The Mood"

Mercoledì 27 luglio 2022, dalle 19.30 alle 22h

La Piazza Théodore Gastaud

+377 93 15 06 02

mairie.mc



Mostra Christian Louboutin - L’Exhibition[niste]

Fino domenica 28 agosto 2022, dalle 10 alle 20, notturne il martedì e il giovedì fino alle 22

Christian Louboutin, L’Exhibition[niste], ripensato dal suo curatore Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative, regalerà al pubblico una prospettiva inedita, dopo una prima mostra al Palais de la Porte Dorée a Parigi nel 2020.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra - "Il Gatto deambula"

Fino a domenica 2 ottobre 2022

Mostra - "Il Gatto deambula" di Philippe Geluck, a cura della Direzione degli Affari Culturali

Esplanade du Larvotto

Esplanade Larvotto



Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Fina domenica 16 ottobre 2022, Nouveau Musée National de Monaco

Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

JAZZ ART LYMPIAJO KAIAT TRIO « Come to my world »

Giovedì 21 luglio 2022 ore 20



LE CIRQUE DU SOLEIL – CORTEO

Dal giovedì 21 a domenica 24 luglio 2022

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



LA RUE KÉTANOU ET LES NÉGRESSES VERTES, CONCERTO

Sabato 23 luglio 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE, CONCERTO

Domenica 24 luglio 2022

Orari di rappresentazione alle 15:30.

Jardin des Arènes de Cimiez

184 avenue des Arènes de Cimiez



NEON FESTIVAL, CONCERTO

Domenica 24 luglio 2022

Orari di apertura dalle 17 alle 23:30.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



JOËL VALENCE « PLUS JAMAIS SANS VOUS », CONCERTO

Domenica 24 luglio 2022

Orari di rappresentazione alle 17.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



CABALLERO & JEANJASS, CONCERTO

Lunedì 25 luglio 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

Parte 1: Mln Headz

Caballero & JeanJass sono lieti di tornare finalmente nei locali francesi nel 2021 per presentare il loro doppio album solista "OSO / Hat Trick" uscito il 16 aprile. Come i combattimenti nel leggendario videogioco Street Fighter, il tour Caballero VS JeanJass sarà caratterizzato da uno scontro tra i due rapper con i loro nuovi brani solisti come attacco (o difesa).

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



LES 4 SAISONS DE VIVALDI, AVE MARIA ET CÉLÈBRES ADAGIOS, CONCERTO

Mercoledì 27 luglio 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

I programmi sono vari, dal barocco alla musica contemporanea, il repertorio è sia sinfonico che corale, con l'orchestra che si unisce ai cori dipartimentali e regionali.

Programma :

Le 4 Stagioni "Estate" e "Inverno" di Vivaldi, l'"Ouverture" delle Nozze di Figaro di Mozart, la "Meditazione da Thaïs" di Massenet, l'"Aria" di Bach, l'"Ave Maria" di Schubert, la "Vocalise" di Rachmaninov, "Adagio in sol minore di Albinoni, Danza ungherese n. 5 di Brahms, Andante cantabile di Paganini, Notturno di Chopin, Salut d'Amour di Elgar, Czardas di Monti".

Basilique Notre-Dame

Av Jean Médecin



“ NICE CLASSIC LIVE – LA NATURE ”, CONCERTO

FINO AL 09 AGOSTO 2022

Mercoledì 03 agosto 2022: Orchestre de Cannes

21:00: Omaggio a Brigitte Engerer

Olivier Charlier, violino

Jonas Vitaud, pianoforte

Concerto per violino n. 1 di Bruch

Concerto per pianoforte e orchestra K488 di Mozart



Venerdì 05 agosto 2022

19:00: Musica da camera

François Chaplin, pianoforte

Claude Lefebvre, flauto

Delphine Haidan, mezzosoprano



21:00: Quartetto per la fine del tempo

Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violino

Patrick Messina, clarinetto

Frédéric Audibert, violoncello

Delphine Haidan, mezzosoprano

Marie-Josèphe Jude, pianoforte

Il pastore sulla roccia di Schubert

Sonata per violino e pianoforte di Franck

Trio per violoncello, clarinetto e pianoforte di Brahms



Martedì 09 agosto 2022

19:00: Recital di pianoforte

ingresso libero

Concerto Springboard: Giovani Talenti - pianoforte



21h : François-Frédéric Guy, pianoforte

3a sonata di Chopin

La benedizione di Dio nella solitudine di Liszt

Sonata op. 111 di Beethoven

le Cloître du Monaste`re Renaissance de Cimiez



LUCIA MARCUCCI : LES SECRETS DU LANGAGE, ESPOSIZIONE

Fino al 28 agosto 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



POWER FLOWER, ESPOSIZIONE

FINO AL 3 SETTEMBRE 2022

Chiuso lunedì, martedì e domenica.

Dalle 14:00 alle 19:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CATHERINE LARRÉ ANTHÈSES, ESPOSIZIONE

FINO AL 11 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



HOCKNEY – MATISSE, ESPOSIZIONE

FINO AL 18 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LES FLEURS DU MÂLE, EPOSIZIONE

Fino al 19 settembre 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



HEUREUSE PRÉHISTOIRE, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée de Préhistoire Terra Amata

25 boulevard Carnot



NICK KNIGHT ROSES FROM MY GARDEN, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



NICE, REINE DES FLEURS, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



FLOS VITAE. HISTOIRE NATURELLE DES FLEURS, MOSTRA

Fino al 9 OTTOBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



“ARBORETUM” & “ESPACES POSSIBLES” FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, route de Turin



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



OPIO

VINTAGE DRIVE

Giovedì 21 luglio 2022 ore 21

Rock’and roll



PEILLON

Compagnie des Caméléons - CINQUANTE NUANCES D’ENFER ET DE PARADIS

Sabato 23 luglio 2022 ore 21:00

Humoriste



PÉONE

Cassonade

Mercoledì 27 luglio 2022 ore 18

Variétés internationales



PEYMEINADE

JON & JOHN

Venerdì 22 luglio 2022 ore 20

Jazz



PIERLAS

THE FORMIDABLE

Lunedì 25 luglio 2022 ore 21

Rythm and Blues



PIERREFEU

Quatuor à cordes des solistes du Philharmonique de Nice

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Musique classique



PUGET-ROSTANG

Miss DEY and the Residents

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Rock’and roll



PUGET-THÉNIERS

GENESYA

Martedì 26 luglio 2022 ore 21

Rock



ROQUEBILLIÈRE

il était une fois Cloclo

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Spectacle musical



ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Superstichieuse

Giovedì 21 luglio 2022 ore 19,30

Théâtre



ROQUEFORT-LES-PINS

LEGENDE TO JIMI HENDRIX

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Pop



SAINT-AUBAN

Philippe Villa Trio

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Jazz



SAINT JEAN CAP FERRAT

LES ESTIVALES 06 | CONCERT DU GROUPE 7 SUNDAYS

Venerdì 22 luglio 2022 alle 21.

Du pop-rock au groove du funk, le groupe offre un répertoire original et résolument « feel good » !

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



ART RIVIERA TOUR – 3ÈME ÉDITION, ESPOSIZIONE

Fino al 24 luglio 2022

ogni giorno dalle 12 alle 20.

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



7 SUNDAYS

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Pop



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, CONCERTO

Fino al 30 agosto 202, ogni giorno dalle 20 alle 0.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »

Fino al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Dans le village



SAINT-LAURENT-DU-VAR

MEMORIES POP LEGEND

Sabato 23 luglio 2022 ore 21,30

Variétés internationales



SAINT-MARTIN-DU-VAR

Franck Angello & Groove Session Band

Giovedì 21 luglio 2022 ore 21

Funk



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

CARNABY STREET BEATLES ET STONES

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Rock



Les P'tits Gars Laids

Le lundi 25 luglio 2022 ore 21

Chansons françaises



SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

Grupo Piel Canela

Giovedì 21 luglio 2022 ore 21

Musique du Monde



SÉRANON

Mescla

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21:00

Chant traditionnel



TENDE

Cie BALLETS JAZZ ALZETTA

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Revues



THÉOULE-SUR-MER

THE LOW BUDGET MEN

Le mercredi 27 luglio 2022 ore 21

Rock



VALBONNE

Cassonade

Giovedì 21 luglio 2022 ore 21

Variétés internationales



VALDEBLORE

LEGENDE TO JIMI HENDRIX

Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Pop



VENANSON

Isa Rabaraona Quartet

Giovedì 21 luglio 2022 ore 21

Jazz



VENCE

FESTIVAL NUITS DU SUD

FINO AL 23 LUGLIO 2022

tutti i giovedì, venerdì, sabati e domeniche alle 20:30.

Le festival de musiques du monde "Nuits du Sud" aura lieu comme chaque année en juillet, au coeur de la Cité des arts....

Place du Grand Jardin



AUX SAVEURS DU MONDE

Fino al 2 ottobre 2022

Un dimanche par mois, rendez-vous est donné Place Clémenceau pour un moment d'échanges convivial, ludique et de découvertes.

Dates du marché : les Dimanches 05/06, 10/07, 21/08, 18/09, 02/10.

Place Clémenceau



VILLARS-SUR-VAR

Les Cordes Latines

Venerdì 22 luglio 2022 ore 21

Musique du Monde