FICO Eataly World è pronto per l’estate: ogni settimana tre appuntamenti fissi da gustare nel frutteto del Parco del cibo

Con l’arrivo dell’estate c’è chi sceglie una giornata immersa nella natura, chi preferisce ristoranti all’aperto e agriturismi e chi invece… non rinuncia a niente di tutto questo scegliendo di visitare FICO, il primo Food Park al mondo dedicato al cibo italiano. A due passi dal cuore di Bologna, FICO è il luogo dove gusto, natura, musica e divertimento si incontrano permettendo a tutti di trascorrere delle giornate indimenticabili.

Con la riapertura post-pandemia dello scorso anno, sono stati confermati i punti cardine del progetto originale di FICO, diretto discendente dell’Expo di Milano del 2015: sono i 60 operatori della filiera agroalimentare presenti nel parco, inclusi i grandi Consorzi come Parmigiano Reggiano, Grana Padano DOP, Consorzio del Prosciutto di San Daniele, Consorzio Mortadella Bologna IGP, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e Consorzio Carne Razza Maremmana Bio, le grandi aziende come Italia Zuccheri e i piccoli produttori locali di eccellenza.

La sostenibilità del parco si attua nel progetto Metro-0, il cibo prodotto al suo interno viene distribuito e servito da tutti i ristoranti e gli operatori presenti, nei 55.000 mq di impianto fotovoltaico (uno dei più grandi d’Europa) che garantiscono oltre il 30% dell’energia utilizzata, il teleriscaldamento utilizza l’inceneritore di Bologna e legno, materiali green e riciclabili abbondano nel parco.

Ad essi si aggiungono le tante aree verdi: con le belle giornate, infatti, oltre alle 30 attrazioni presenti all’interno di FICO è possibile godersi tutti gli spazi all’aperto del Parco tra uliveti, vigne, orti urbani e frutteti, dai quali si possono raccogliere direttamente i frutti.

Che sia per un pranzo o per un aperitivo al tramonto, a FICO c’è una vastissima scelta enogastronomica adatta a tutti i gusti, grazie a 26 ristoranti e street food dove mangiare in un unico luogo le specialità culinarie di tutte le regioni d’Italia.

Si può passare dalle specialità emiliane ai taglieri con salumi, formaggi e prodotti biologici, per poi arrivare al dessert con il gelato artigianale e i dolci tipici siciliani prodotti a FICO da maestri pasticceri.



Oltre al cibo a FICO c’è anche tanto divertimento per i bambini: tra il verde e gli spazi esterni di FICO possono dondolare su altalene alte 6 metri, giocare con trattorini in miniatura, partecipare a cacce al tesoro e a tante iniziative di animazione.

All’ingresso principale del Parco, inoltre, è possibile visitare e godersi anche la fattoria di FICO: anatre, galline, conigli e tartarughe di terra, ma anche cavalli, asini e alpaca da accarezzare e a cui dar da mangiare insieme ai fattori del Parco.

FICO Estate, i 3 appuntamenti fissi del format estivo

Come ogni anno torna FICO Estate, il programma di appuntamenti fissi e di eventi che FICO realizza tra gli alberi del proprio frutteto per l’intera stagione estiva fino al mese di settembre.

All’interno del format, la serata del giovedì - dalle 19:00 all’1:00 – sarà dedicata all’AperiFICO, che accoglierà gli appassionati dell’happy hour in una location unica abbracciata da un frutteto mediterraneo tra albicocchi, ciliegi, peri, cespugli e prati verdi: la soluzione ideale per regalarsi un aperitivo nel verde pur restando in città e per trascorrere in compagnia le lunghe serate estive tra natura, musica, divertimento e una vastissima scelta tra cibo, vino e birra.

Tutti i venerdì il frutteto ospita “Griglia e Balla”: si comincia con una grigliata tra gli alberi di FICO e si continua con una serata tutta da ballare grazie a due diverse aree musicali all’aperto dedicate a musica latino-americana e alla musica dance.

L’appuntamento fisso del sabato è invece il FIC-NIC nel frutteto, che dalle 19:00 alle 22:00 accoglierà famiglie e amanti di aperitivi bucolici tra cestini di vimini, le classiche tovaglie a quadretti e, ovviamente, uno sfizioso menù da godere sul prato accompagnato da un buon calice di vino.

Il nuovo Abbonamento Famiglia e la Promo “Parco + Hotel”

Anche i visitatori provenienti da altre regioni e paesi potranno vivere in serenità tutti gli appuntamenti di FICO Estate e le attrazioni del Parco del cibo grazie alla nuova offerta “Parco + Hotel”, che consente loro di acquistare in un’unica soluzione agevolata tutte le esperienze che offre FICO con il pernottamento presso gli hotel di Bologna.

Con l’Abbonamento FICO Famiglia è possibile inoltre acquistare l'ingresso illimitato a FICO per tutta la famiglia (2 adulti e fino a 3 figli minori di 18 anni) al prezzo di 59€.

Questa nuova formula – che si aggiunge a quella del singolo abbonamento annuale al prezzo di 29 euro - offre numerosi vantaggi, tra cui ingressi illimitati nel Parco tematico e il 10% di sconto su tutti gli acquisti e le consumazioni presso ristoranti convenzionati.

Alternativamente è possibile accedere a FICO acquistando un biglietto di ingresso a 8 euro (10 euro per FICO + Luna Farm), oppure scegliendo il biglietto serale valido dalle 18:00 al prezzo di 5 euro.

Per chi vuole gustare al meglio l’offerta gastronomica, i biglietti speciali a 19 euro includono Ingresso + Tour guidato con 4 degustazioni o Ingresso + un Corso a scelta tra Pasta, Pizza, Gelato, Vino e Mortadella.

FICO è aperto giovedì e venerdì dalle 11:00 alle 22:00, il sabato fino alle 23:00 e la domenica fino alle 18:00. Biglietti, informazioni e orari si trovano sul sito www.fico.it.