Mentone, 'Le château des enchantements' si svela al Bastione

Dal 9 luglio fino al 14 novembre, il museo Jean Cocteau le Bastion presenta “Le château des enchantements”, una mostra dedicata all'opera teatrale e cinematografica del genio proteiforme. Questa prima parte, incentrata sulla creazione degli anni dal 1937 al 1948, comprende opere delle collezioni di Édouard Dermit e del museo di Mentone, nonché prestiti privati ​​e creazioni di artisti contemporanei.



L'obiettivo è rendere l'universo onirico dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso i racconti che hanno ispirato Cocteau, come "La bella e la bestia" e "I cavalieri della tavola rotonda", come lo ha scoperto Yves Juhel, sindaco di Mentone e presidente della Comunità della Costa Azzurra, in occasione dell'inaugurazione.



L'inaugurazione è avvenuta alla presenza di personalità ufficiali tra cui Dominique Marny, Anne-Gaële Duriez e Sandrine Faraut, curatrici della mostra, Françoise Léonelli, curatrice del museo, il fotografo Bruno Fabbris e lo scenografo Frédéric Beauclair che hanno ricreato l'atmosfera misteriosa dell'universo del poeta nel suo forte.





Mentone, Museo del Bastione

Quai Napoleone III

Tutti i giorni tranne il martedì

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00

Dal 9 luglio al 14 novembre