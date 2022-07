F1. Ritorno in pole position per Leclerc. In Francia partirà davanti a Verstappen

Diventa sempre più bella la sfida tra Ferrari e Red Bull in questo mondiale di Formula 1. La puntata di oggi è quella delle qualifiche del Gran Premio di Francia, a Le Castellet.

La Ferrari riesce ad avere la meglio con un lavoro di squadra impeccabile nel Q3: approfittando di un Sainz che cambierà la power unit e partirà dall'ultima fila come fatto da Leclerc in Canada, lo spagnolo aiuta il monegasco nei suoi due giri lanciati nel secondo settore, dove Red Bull era più performante della rossa, facendogli trovare i tre decimi necessari per stare davanti a Verstappen e ritrovare la pole position dopo oltre un mese.

Ferrari che già ieri aveva dimostrato di avere un passo gara leggermente migliore di Red Bull, ma le strategie e le variabili di gara faranno la differenza in un esito ancora tutto da scrivere.