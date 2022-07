Nizza, nessuno sconto! Polizia “super impegnata” per assicurare sicurezza e serenità (Foto)

Fino al 28 agosto 2022 a Nizza è attivo un sistema rinforzato, grazie alla collaborazione tra la Police Nationale e quella Municipale, per assicurare una permanenza sicura e serena alle tante persone che affollano la città.

Gli obiettivi principali sono :

Il rispetto dei regolamenti comunali (vendita sulle strade pubbliche, artisti di strada, torso nudo sulle strade, aree senza tabacco, assembramenti, accattonaggio, alcol);

Una vigilanza speciale sui reati ambientali

Rapporti frequenti con commercianti, bagnini, postazioni di salvataggio sulle spiagge per avere sempre il “polso” della situazione.



Così è stato configurato il dispositivo messo in campo

Personale di polizia municipale impegnato;

Agenti mobilitati nell'ipercentro, vecchia Nizza/Garibaldi, zona pedonale, Masséna, Jean Médecin, mare, Franck Pilatte, oltre che in mare, nella fascia dei 300 metri

17 pattuglie impegnate ogni giorno per un totale di circa 50 agenti:

Dalle 10:00 alle 2:30 dalla domenica al giovedì

Dalle 10:00 alle 4:00 il venerdì e il sabato

Il personale é distribuito in modo da assicurare una copertura ottimale della città.

Brigata nautica: operativa tutti i giorni dalle 9 alle 19 per assicurare una sorveglianza mobile in mare (fascia 300 m) con equipaggio anche a terra.

Brigata equestre mobilitata durante il giorno, soprattutto sul lungomare e nel centro cittadino;

Squadra cinofila della polizia per rafforzare il personale notturno.

Rafforzamento del Centro di Supervisione Urbana dotato di quasi 4.000 telecamere

Agenti operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Attenzione particolare volta ad individuare gruppi, comportamenti sospetti e in particolare borseggiatori, vigilanza all'uscita da bar e discoteche.





66 altoparlanti collegati alla CSU per trasmettere messaggi di prevenzione, in particolare in caso di raggruppamenti e di consumo di alcol sulle strade pubbliche (Quai des Etats-Unis, Garibaldi, Place Massena, Jean Médecin).



Illuminazione pubblica rafforzata sul Quai des Etats-Unis che consente agli operatori della CSU una visibilità ottimale della telecamera di notte e quindi una maggiore sorveglianza.



Particolare attenzione al trasporto pubblico

Coordinamento fra le forze dell'ordine

Operazioni congiunte svolte con la Polizia Nazionale, il CRS in particolare sulla costa (raggruppamenti, molestie).

Coordinamento degli interventi nei luoghi sensibili (Trachel, Quai des Etats Unis, Vieux Nice, Mont Boron...).

Implementazione di controlli stradali.



Questo dispositivo nel periodo fra il 1° giugno e il 17 luglio ha consentito di:

Realizzare 270 operazioni di controllo effettuate da squadre di polizia municipale.

302 arresti effettuati dalle squadre del PM tra cui in particolare:

56 per furto e occultamento,

38 per violazione della normativa sugli stupefacenti,

34 per violenza,

25 per vendite non autorizzate.

302 imprese controllate: 10 soggette a chiusure amministrative per ripetute violazioni di norme igieniche o normative.

280 verbalizzazioni: 198 verbalizzazioni relative all'inciviltà, 82 verbalizzazioni per violazioni dei regolamenti comunali.

4.367 multe per parcheggio particolarmente impattante.

965 verbalizzazioni relative alla sicurezza stradale (rumore, strada, velocità).

626 passeggeri controllati sui mezzi pubblici che hanno portato a 40 arresti per reati.

263 sequestri giudiziari di immagini registrate dal centro di videosorveglianza



Per quanto concerne i veicoli per il trasporto personale quali monopattini e biciclette questo il report delle operazioni di controllo effettuate sulla Promenade des Anglais, in particolare il 6 e l’11 luglio 2022.

61 sanzioni

4 fermi per mancanza di assicurazione