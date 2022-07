Il Principato di Monaco pronto a due serate di fuochi artificiali: 30 luglio e 12 agosto

Nonostante l'annullamento del concorso internazionale di fuochi d'artificio "Monaco Art en Ciel", il Consiglio Comunale di Monaco propone due spettacoli pirotecnici a Port Hercule: sabato 30 luglio e 13 agosto.

“DJ evening” il 30 luglio e “disco evening” il 13 agosto, con il gruppo High Energy. Sul Quai Albert Ier sono installate animazioni fino al 21 agosto: giostra, "crazy kart", campi da basket (una struttura gonfiabile per bambini e un campo 3x3 per adulti) e diverse aree ombreggiate con piante e un chiosco per una pausa fresca durante la giornata. Novità di quest'anno, l'attività “motocicletta elettrica”, per i bambini dai 3 agli 8 anni che vogliono cimentarsi nella guida di una bici senza pedali.

Sabato 30 luglio alle 22:00

Sabato 13 agosto alle 22:00

Accesso libero e gratuito

Informazioni: +377 93 10 12 10

Estate a Port Hercule - fino al 21 agosto Basket: 15:30 – 20:00 Crazy Kart: 15:00 – mezzanotte Giostra: 11:00 – 23:00 Moto elettrica: 15:00 – mezzanotte

Le attività chiudono alle 20:00 nelle notti di fuochi d'artificio. www.mairie.mc