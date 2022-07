Guardare le stelle, al via la seconda edizione di “AstroValberg 2022”

Da venerdì 29 a domenica 31 luglio 2022, la cittadina di Valberg offre l’opportunità di vivere la terza edizione del Festival “AstroValberg 2022”.



Curiosi, amatori e iniziati potranno scoprire tutta la ricchezza del cielo di Valberg attraverso un programma ricco e variegato.

Il festival è aperto a tutti e offre molte attività e laboratori gratuiti per giovani e adulti: sessioni al planetario, conferenze, osservazione del cielo ma anche attività di relax all'aria aperta ed escursioni notturne.





Valberg è terra privilegiata per l’ osservazione del cielo stellato , non a caso L'AstroValberg Festival si svolge nel cuore della 3a riserva internazionale del cielo stellato francese.

In programma:

Escursioni notturne;

Sessioni al Planetario con spettacolo immersivo a 360°;

Mostre di fotografie;

Conferenze su Sole, spazio, inquinamento luminoso e cielo stellato;

Laboratori creativi tra i quali uno di creazione di meridiane;

Attività di relax all'aperto, con yoga;

Sessioni cinematografiche