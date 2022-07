Quali sono i benefici dei Fleshlights per gli uomini

I sextoys sono stati a lungo considerati solo per le donne e alcuni lo sono ancora, ma sempre più uomini si stanno rendendo conto dei benefici che hanno per la propria salute sessuale. I miglioramenti nel design, nella forma e nella qualità dei giocattoli sessuali maschili, in particolare dei masturbatori Fleshlights per uomini, hanno portato alla creazione di una moltitudine di prodotti disponibili online e pubblicizzati nelle riviste maschili.

Cos'è un masturbatore Fleshlight?

Tra i masturbatori da uomo più conosciuti, i modelli Fleshlights hanno la reputazione di essere i migliori. Questi sex toys sono vere e proprie imitazioni della vagina, dell'ano o della bocca di ogni attrice porno. Progettati, per la maggior parte dei modelli, in silicone, offrono sensazioni vicine alla realtà. Il loro utilizzo è semplice, basta inserire il pene. L'effetto di aspirazione che sentirai offre molto piacere.

I diversi modelli di Fleshlights per uomo

I masturbatori della gamma Fleshlight offrono imitazioni molto realistiche della vagina, dell'ano o della bocca grazie alla proprietà materica di Superskin. A seconda delle tue preferenze sessuali, potrai trovare l'oggetto che saprà soddisfare ogni tuo desiderio. Tutti questi giocattoli offrono una consistenza diversa, ogni stimolatore, vibrante o meno, soddisferà il tuo piacere più intimo. L'uso di un masturbatore maschile può fornire un piacere intenso a un uomo. Molti Fleshlights hanno una struttura interna che può cambiare l'intensità del piacere, alcuni vibrano, offrendo ulteriore piacere. Un masturbatore maschile può aiutare gli uomini che soffrono di problemi di destrezza manuale o che hanno un partner che non è in grado di masturbarli manualmente. Molti Fleshlights sono impermeabili, realizzati con materiali sicuri per la pelle e alcuni sono ricaricabili, quindi le batterie non si esauriscono in quel momento cruciale.

Come usare il tuo Fleshlight

Ora hai il tuo Fleshlight, ma come affronterai questo sex toy traboccante di promesse? Innanzitutto, per provare il massimo del piacere, ti consigliamo di riscaldare il tuo Fleshlight prima di utilizzarlo. Per fare ciò, rimuovilo dalla sua custodia e immergilo in acqua calda. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, agitalo delicatamente per rimuovere l'acqua in eccesso e riponilo nella sua custodia. È ora di lubrificare tutto: ingresso e interno!

Il tuo Fleshlight può darti piacere in diversi modi:

Sdraiati sulla schiena, posiziona il tuo Fleshlight sul glande e gioca con questa parte del pene prima di farlo scivolare più in profondità. Quando sei pronto, muoviti avanti e indietro per l'intera lunghezza del tuo sesso.

A pancia in giù incunea il tuo Fleshlight sotto un cuscino e penetralo come faresti con il tuo partner nella posizione del missionario. Usa le mani e gli avambracci per sostenere la parte superiore del corpo in azione.

Oppure, posiziona il tuo Fleshlight tra la rete e il materasso, o incastralo tra i cuscini del divano, per tenerlo in posizione. Penetra il tuo Fleshlight senza usare le mani inginocchiandoti se necessario!

Mantenendo la cover posteriore del Fleshlight in posizione, i movimenti avanti e indietro effettuati durante le sessioni di masturbazione creano un effetto di aspirazione che è molto piacevole per la maggior parte degli uomini. Per variare le sensazioni provate, controlla il flusso d'aria esercitando una pressione maggiore o minore sul tuo masturbatore. Per ottenere i migliori risultati, non lesinare sul lubrificante! Tutto quello che devi fare è entrare nel tuo Fleshlight e divertirti!