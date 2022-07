Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Clans e ...dintorni (Foto)

Continuano le escursioni ciclistiche di Danilo Radaelli che, questa volta, ha percorso 88 chilometri lungo un tragitto che lo ha portato al villaggio di Clans con una breve sosta per fotografare una graziosa cappella e delle altre per i notevoli panorami. Restando in quota si notano il villaggio medioevale di Bairols e il sottostante corso d’acqua della Tinée.



Sulla strada del ritorno verso Nizza, alcune fotografie ritraggono il Ponte di Tournefort.





Clans

Situato nella valle della Tinée, Clans è un paesino che racchiude splendidi tesori: belle case in pietra, vecchi lavatoi e abbeveratoi, un mulino per cereali del XVI secolo…



Da non perdere l'immensa place du Verger, ombreggiata da platani e tigli dove si ritrovano i giocatori di bocce intorno a diverse fontane. Qui si possono godere i benefici della natura e dell’altitudine, percorrendo i tanti sentieri escursionistici.

Da vedere: innumerevoli lavatoi, le cappelle, la Collegiale al centro del paese, la Cappella di St-Jean decorata interamente dall'artista Moya.



Si possono anche cercare i benefici della natura e guadagnare quota, ritrovarsi nel cuore di una delle più belle foreste del dipartimento, percorrendo i sentieri escursionistici, a piedi o con la bicicletta elettrica.