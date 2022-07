Every day is Saturday: ritratti inglesi. La mostra di fotografia che anima Mougins

Il Centro Fotografico Mougins è un'istituzione dedicata alla fotografia responsabile della promozione e per esporre le tendenze multiple della fotografia contemporanea.

Aperto a tutte le forme di modernità l'ente partecipa alla politica culturale e turistica della città di Mougins e intende garantire sensibilizzazione e comunicazione regionale internazionale. Dalla sua apertura il 3 luglio 2021, la sua missione è sostenere la creazione e le sperimentazioni degli artisti, francesi o stranieri, emergenti o confermato. Questo supporto si traduce in produzione, esposizione, editoria e hosting in residenza.

Grazie a Tom Wood, sfuggiamo agli stereotipi ai quali qualche fotografia documentaristica Gli inglesi ci hanno abituato. Il forte lavoro di diverse serie, ora "storiche", ci immerge nell'atmosfera dell'Inghilterra thatcheriana e post-thatcheriano. Già da molto tempo, un vento il male aveva cominciato a soffiare sul Liverpool. E, quando Tom Wood interviene, soffia di nuovo, brutalmente. Una serie di eventi, come la chiusura dei cantieri navale, che sommandosi e ripetendosi, dipinge un quadro coerente con un particolare universo, un'era, una guerra di classe, di cui rimarranno presto solo poche tracce e ritratti di rara nobiltà, ritratti cancellati pathos eroico. La fotografia non è mai stata facile uscire dall'eroismo. Volere troppo per impostare atteggiamenti allegorica, quindi irreale, la condizione umana, la fotografia a volte ha strumentalizzato sventure e dolori. Ha, infatti, sottovalutato le singolarità, spesso di più significativo. Nel desiderio di affermare principi fotografie, volendo entrare in un'alleanza "morale". con una comunità di “popolo”, con “popolo”, è ancora una sfida e persino una provocazione. Questa sfida, Tom Wood lo raccolse senza interruzioni rilasciando empatia fotografia del purgatorio dove vegetava.

La mostra è aperta sino al 16 ottobre al Centro Fotografico di Mougins . Info su www.villedemougins.com