F1. Pole a sorpresa per la Mercedes di Russell in Ungheria, solo terzo Leclerc dietro a Sainz

L'Ungheria è spesso stata terra di prime volte. La prima vittoria in carriera di Alonso e Button (diventati poi campioni del mondo), e la prima vittoria in Mercedes per Hamilton. E proprio la Mercedes oggi festeggia una nuova prima volta, la prima pole position di George Russell, che campione del mondo ancora non lo è stato ma in tanti sono pronti a giurare che lo diventerà.

Un finale di qualifica ricco di sorprese, con Verstappen che accusa problemi alla sua Red Bull e partirà decimo, mentre Charles Leclerc deve accontentarsi del terzo posto dietro anche al compagno di squadra Sainz. Una Ferrari che nelle libere aveva dimostrato di avere il migliore passo gara della griglia, da capire se questo verrà confermato domani e se il team deciderà davvero di privilegiare nelle scelte il monegasco che ormai è l'unico alfiere rimasto per la lotta al titolo mondiale.

Tanti interrogativi che renderanno avvincente l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva.