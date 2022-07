Villefranche sur Mer: le manifestazioni e le iniziative di fine agosto

Un’estate da vivere intensamente, quella che propone Villefranche sur Mer : manifestazioni, mostre, concerti, teatro.

Tante opportunità nella splendida cornice di una delle località più turistiche ed esclusive della Costa Azzurra.





Questo il programma del mese di agosto 2022

3 agosto 2022 - Soirée estivale: The formidable

14 agosto 2022 - Bal du comité des fêtes

17 agosto 2022 - Soirée estivale: The Kitchies

27 agosto 2022 - Citadell’arte: César, Fanny, Marius... Ou presque

31 agosto 2022 - Soirée estivale: Alexandra Mille