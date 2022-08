Che cosa fare per passare a led con plafoniere 60 x 60

Attualmente non è per niente complicato scegliere le soluzioni led al posto delle tecnologie di illuminazione classiche. Nella maggior parte delle circostanze, infatti, non bisogna far altro che cambiare la lampada presente e installare al suo posto quella nuova a led.

Si tratta di un accorgimento che vale sia per quasi tutti i tubi fluorescenti che per le tradizionali lampadine per faretti, alogene e a incandescenza. C’è, però, una situazione specifica nella quale non è tanto facile passare alla tecnologia nuova. È il caso dei tubi fluorescenti che sono collocati in plafoniere 60 x 60, vale a dire plafoniere in cui sono presenti quattro tubi neon T8 da 18 W lunghi, appunto, 60 cm.

Si tratta di una soluzione di illuminazione che è presente soprattutto negli edifici pubblici, come per esempio gli ospedali e gli uffici. Dal momento che in contesti di questo tipo l’illuminazione viene tenuta in funzione per molte ore al giorno, è inevitabile che i consumi di energia volino verso l’alto. Ecco spiegata la ragione per la quale la transizione verso la tecnologia led e le sue caratteristiche innovativa è sempre più importante e ricercata.

Cablare di nuovo le plafoniere

Ma qual è la procedura da seguire nel caso in cui si sia interessati a installare dei tubi T8 a led lunghi 60 cm? Quasi sempre bisogna ricablare le plafoniere. Infatti in questo tipo di plafoniera il layout interno non permette un veloce e facile passaggio al led, a differenza di quel che accade con le plafoniere per i tubi lunghi 150 cm o 120 cm, rispettivamente da 58 e da 36 W. In pratica, nelle plafoniere per tubi T8 da 150 e da 120 cm tutti i tubi sono alimentati da uno specifico reattore dedicato. Ciò non avviene, invece, con le plafoniere 60 x 60, dove c’è un unico reattore per ciascuna coppia di tubi. Che cosa fare, allora, per passare al led? Le alternative da prendere in considerazione sono due. Quando si ha a che fare con un reattore convenzionale, è necessario comprare tubi con alimentazione a 220-240 V.

In questo caso il reattore e starter deve essere eliminato, mentre i tubi vanno alimentati direttamente a 220-240 V: il che vuol dire, in sostanza, ricablare la plafoniera al suo interno. Se, invece, c’è un reattore elettronico, non si può far altro che comprare i tubi a led che sono compatibili con questo tipo di reattore. Riconoscere i tubi led in questione è semplice, dal momento che la loro tensione di alimentazione va da un minimo di 50 a un massimo di 100 V.

I pannelli led 60 x 60

Se si è alla ricerca di una soluzione alternativa che garantisca un livello di efficienza ancora superiore a quello offerto dai tubi led, questa può essere individuata nei pannelli led 60 x 60. Si tratta di prodotti che sono progettati per prendere il posto di tutto il corpo di illuminazione. In altre parole non si può fare a meno di smontare tutta la plafoniera 60 x 60 per poi installare il pannello led nuovo. In tale situazione si può dire addio al reattore, nel senso che il pannello è alimentato direttamente a 220-240 V. Il livello di efficienza del pannello led è pari a quello dei tubi fluorescenti. Infatti un pannello led professionale è in grado di garantire un flusso luminoso identico, per di più dimezzando i consumi: appena 36 W, in mancanza del consumo supplementare dei trasformatori che sono necessari per le plafoniere.

Le plafoniere led di Lampadadiretta.it

Le plafoniere LED , così come tutti gli altri dispositivi di illuminazione che si basano su questa tecnologia, possono essere comprati su Lampadadiretta.it, uno shop online che mette a disposizione, nel proprio assortimento, prodotti dei migliori marchi del settore. Qualche esempio? Sylvania, Osram, LEDvance, Philips e Noxion.

I clienti di Lampadadiretta hanno la possibilità di scegliere numerose sorgenti luminose a led in grado di illuminare qualunque edificio e tutti gli ambienti con una grande varietà di colori della luce. Non mancano, per altro, le opzioni domotiche, come per esempio le lampadine smart, le lampade da dim-to-warm e le sorgenti luminose a sensore, sostenibili sul piano ecologico.