Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Villars sur Var e...dintorni (Foto)

Danilo Radaelli propone ai lettori di Montecarlonews un nuovo “tour” ciclistico che ci conduce alla scoperta di altri luoghi interessanti della Vallata del fiume Var.

Partito, al solito, da Nizza, Danilo raggiunge prima il villaggio di Le Chaudan per poi proseguire fino a Villars sur Var e scendere, in seguito, nella direzione di Massoins.

Un tour altamente panoramico, come mostrano alcune immagini.





Qualche informazione su Villars-sur-Var con l’aiuto del web

Villars-sur-Var è un comune delle Alpi Marittime, che domina (200 m) la valle del Var e si estende sull'altopiano del Savel a poco più di 400 metri sul livello del mare.

Nel cuore del paese si trova una piacevolissima piazza ombreggiata, con la sua fontana, circondata dal municipio e dalla chiesa.

Il centro del paese ha stradine molto pittoresche dove è bello passeggiare.

Il GR510 attraversa il paese. A ovest si raggiunge la cappella dipinta di Saint-Jean. Da questo luogo si gode sia una splendida vista sul villaggio che sulla valle del Var.

Il punto più alto è la Pointe des Quatre Cantons che sale a 1804 metri sul livello del mare.

Da Villars-sur-Var, è possibile raggiungere il villaggio di Thiéry situato a 13 km a nord-ovest o il villaggio di Massoins situato a 5 km a est tramite una piccola strada.