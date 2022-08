La mostra Plein jour di Jean-Baptiste Bernadet anima sino al 4 dicembre Villefranche sur Mer

Fino al 4 dicembre la Cittadelle di Villefranche sur Mer propone la mostra Plein jour di Jean-Baptiste Bernadet in collaborazione con FABA (Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte) e Almine Rech, gallerista leader nel panorama internazionale di arte contemporanea, a cura di Camille Frasca, Direttore Musei e Imprese Cultura della città.

Il più grande progetto di restauro del Patrimonio delle Alpi Marittime per 30 anni, sostenuto dalla Heritage Foundation e beneficiario di una dotazione di 300.000 euro per il Loto du Patrimoine come parte della Missione Berna, gioiello del patrimonio architettonico militare costruito un secolo prima di Vauban, restituisce alla Citadelle una nuova vita quest'anno grazie all'artista Jean- Battista Bernadette.

Infatti propone uno spirito originale del luogo per gli spettatori amanti del patrimonio e dell'arte contemporanea.

Una bandiera dell'artista, inoltre, sventola sui bastioni e invita i visitatori a scoprire il luogo.

I suoi dischi di pietra lavica smaltata inserirsi naturalmente nel paesaggio, tanto l'architettura ei colori di La Citadelle in cui le sue opere multicolori riponevano segretamente le torri di avvistamento.

Plein jour di Jean-Baptiste Bernadet

Sino al 4 dicembre

La Citadelle - Place Emmanuel Philibert

Villefranche-sur-Mer

Aperto ogni giorno 10h—19h