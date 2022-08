Cannes, dove lo sport è uno stile di vita

La Federazione francese di surf (F.F.S.) ha assegnato il marchio nazionale "Città del surf" a Cannes, prima e unica città francese del Mediterraneo a ricevere questo riconoscimento.

Creato nel 2015, il logo "Città del Surf" certifica la pratica del surf, la qualità dei servizi e l'impegno nel campo del surf e delle discipline associate.

Il riconoscimento premia le numerose attività offerte da Cannes e dalle associazioni sportive locali: cartelli recanti la scritta “Città del Surf” saranno posizionati agli ingressi del paese.



Questo premio rappresenta una tappa del programma "Cannes, capitale dello sport all'aria aperta e del mare aperto" lanciato nell'aprile 2016.



Così si è espresso David Lisnard, sindaco della capitale del Cinema: “Cannes ha sul suo litorale diversi siti dedicati alla pratica del surf. Il riconoscimento premia le iniziative volte a incoraggiare e facilitare la pratica sportiva libera, amichevole e locale, attraverso il programma Cannes, Capitale dello Sport Outdoor integrato da alcuni anni con “in mare aperto".