Ligue 1, ci siamo…si parte!

Sarà Lione – Ajaccio, lo scontro tra una delle squadre più titolate di Francia e una neo promossa, ad inaugurare, domani, venerdì 5 agosto 2022 , il campionato di Ligue 1.

Un percorso iniziato nel 1932-1933 quando fu l’Olimpique Lillois ad aggiudicarsi il primo titolo.

Si parte col Paris Saint Germain, che si è aggiudicato la Supercoppa battendo nettamente il Nantes, titolare della Coppa di Francia e che pare del tutto intenzionato ad iscrivere nuovamente il proprio nome nell’albo d’oro dei campioni di Francia.

A cercare di negargli la soddisfazione le “solite” squadre: Marsiglia, Monaco, Lille, Rennes e Nizza, ma per loro il percorso sarà arduo e certo non semplice.

Sabato 6 agosto due gare interessanti: l’esordio interno dello Strasburgo opposto al Monaco e la trasferta del Paris Saint Germain a casa del Clermont.

Domenica 7 agosto , all’ora di pranzo, il Nizza scenderà in campo a Tolosa contro un’altra neopromossa.

Anche le altre gare contribuiranno a tastare il polso a formazioni buona parte delle quali ancora trasformate in cantieri, visto che il mercato estivo è ancora in piena attività.

Da segnalare Lille – Auxerre (terza neo promossa) e Rennes – Lorient, con le padrone di casa chiamate alla vittoria.

Interessanti gli incontri Angers - Nantes, Lens - Brest e Montpellier – Troyes.

La sera l’incontro clou della prima giornata proporrà Marsiglia – Reims.

Iniziato, intanto e non nella maniera migliore, il percorso di Champions per il Monaco che deve guadagnarsi l'accesso ai gironi. L'incontro di andata, disputato nel Principato, tra monegaschi e PSV Eindhoven é terminato sull'1 a 1. I biancorossi si giocheranno tutto il prossimo martedì in Olanda, in occasione della gara di ritorno.

In Conference League il Nizza conosce il suo primo avversario: sarà la squadra vincente tra gli israeliani del Maccabi Tel Aviv e i greci dell'Aris Salonicco che verrà affrontata per accedere ai gironi.