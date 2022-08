Nizza: questi i gruppi che animeranno “La Farandole”

La 64a edizione della "La Farandole", il Festival Internazionale del Folklor e di Nizza, torna quest’anno dal 10 al 15 agosto 2022.

Saranno ospiti gruppi folkloristici provenienti da Ecuador, Panama, Senegal, Sri Lanka e Tahiti.



I grupp i

Ensemble Folklorique Somos Cultura Vivia - Ecuador

L'ensemble folcloristico Somos cultura Viva è formato da due gruppi etnici, come il Paese di cui testimonia la ricchezza culturale, riunisce musiche e danze di tutte le regioni ecuadoriane.





Ensemble Folklorique National Sama - Sri-Lanka

L'ensemble folcloristico nazionale Sama proviene da una delle isole più misteriose del pianeta. Un Paese molto curioso che è al tempo stesso un punto d’incontro: gli spettacoli mescolano in ogni momento misterioso e sacro.





Ensemble Folklorique Jammu - Senegal

Frutto di un progetto ambizioso, questo gruppo riunisce ballerini e musicisti di tutte le etnie senegalesi. Le sue impressionanti danze combinano energie e acrobazie basate sul ritmo Mbalax.

Ensemble Folklorique Rahitirau - Tahiti

Dalla Polinesia francese arriva sempre un profumo di felicità e il richiamo dei mari del sud. Tante giovani donne polinesiane dai dai capelli corvini, melodie vellutate, leggere o serie, supportate da un coro in perfetta armonia. Da guardare ed ascoltare.





Ensemble Folklorique Ritmosy Raices Panamenas - Panama

Un misto di tradizioni spagnole, africane, native americane e nordamericane, Panama è un centro di attrazione turistica, grazie alla sua gente, alla sua ricca flora ed alla sua fauna, alle acque cristalline, alla bellezza delle spiagge, ai fiumi, alle montagne, alle pianure ed alle valli.



Gli spettacoli non si svolgeranno solo al Théâtre de Verdure, ma anche in diversi altri punti della città: Place St François, Parvis de la Gare du Sud, sulla Promenade du Paillon, allo Square Yitzhak Rabin e in alcune località della Métropole Nice Côte d'Azur.

Il Festival internazionale del folclore di Nizza, creato nel 1935, è uno dei più antichi festival del suo genere in Europa.



Questo il programma

Mercoledì 10 agosto 2022

Dalle 10,30 alle 11,30 - Animazione per anziani a Cimiez con il gruppo dell’Equatore;

Ore 20 - Serata Guinguette alla Maison Francine Gag con il gruppo dello Sri Lanka;

Serate spettacolo a Levens e Chateauneuf-Villevieille.



Giovedì 11 agosto 2022

Ore 17 - Benvenuto in Municipio con una delegazione di ogni gruppo;

Ore 18 - Sfilata e intrattenimento nel Vieux Nice;

Dalle 19 alle 21 – Spettacolo in Place St François



Venerdì 12 agosto 2022

Dalle 19 alle 21 Serata nel quartiere Liberation con i gruppi di Tahiti, Sri Lanka e Senegal;Spettacoli serali al Belvédère e La Gaude.



Sabato 13 agosto 2022

Dalle 10 alle 12 – Passeggiate in 6 mercati (Saleya, St François, St Roch, Masséna, Fontaine du Temple e Liberation)

Ore 19,30 - Apertura degli stands du Monde al Théâtre de Verdure

Dalle 20,30 alle 22,30 - Serata latina al Théâtre de Verdure con i gruppi del Panama e dell’Ecuador

Serate spettacolo a Isola, Saint-Jeannet e Colomars



Domenica 14 agosto 2022

Ore 18 - Cerimonia di pace al Kiosque à musique con tutti i gruppi

Ore 19,30 - Apertura degli stands du Monde al Théâtre de Verdure

Dalle 20,30 alle 23 - Serata di gala al Théâtre de Verdure con tutti i gruppi



Lunedì 15 agosto

Ore 19 - Sfilata lungo la Coulée Verte con tutti i gruppi

Dalle 20 alle 21,30 - Serata di chiusura in Piazza Isaak Rabin