Nizza, a Saint Isidore si festeggia il patrono (Foto)

Continua fino a stasera la Festa Patronale a Saint Isidore, villaggio del territorio comunale di Nizza che si distingue per l’attività culturale e per le iniziative a tutto campo che caratterizzano il vasto mondo del volontariato.

Nella fotocronaca di Danilo Radaelli il racconto della prima parte delle manifestazioni che si concludono stasera col “mitico” pan bagnat.

Le immagini raccontano la cerimonia davanti al Monumento ai Caduti di Nizza Saint Isidore alla presenza di molti rappresentanti del Territorio: Eric Jeauffroy e Yvette Arioli (Comité des Fêtes), Maurice Tornesi (Comité de Quartier), Monique Bailet (Adjoint Délégué du Territoire et du État Civil), Gaël Nofri (Adjoint Délégué à la Circulation et au Stationnement et à la logistique urbaine), Pascal Condomitti (Adjoint Délégué aux Professions Libérales et au territoire Collines Niçoises), Christelle D'Intorni(Député National), Pascale Guit Nicol (conseiller départemental et Maire de Gattières).

Raccontano pure momenti di festa, il portentoso acquazzone e la Messa alla Madonna del Rosario celebrata da Padre Christophe accompagnato da 2 suoi cari amici polacchi, con il Coro diretto da Patricia Grifo e accompagnato dalla banda.