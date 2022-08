Lavorare nel Principato di Monaco: 9 opportunità di impiego, selezioni aperte.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per numerose figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Surveillant de Gestion au Stade Louis II.

Élève Assistant(e) Social(e) de Police à la Direction de la Sûreté Publique.

Ouvrier Professionnel de 1ère catégorie à la Direction de l'Aménagement Urbain.

Aide-Ouvrier Professionnel à la Direction de l'Aménagement Urbain.

Métreur-Vérificateur à la Direction des Travaux Publics.

Ouvrier Électromécanicien à la Direction de l'Aménagement Urbain.

Trois Agents d'accueil au Service des Parkings Publics.