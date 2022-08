Il 20 agosto a Montpellier la Nazionale di Volley Maschile e Femminile dà spettacolo

Partner della Federazione francese di pallavolo dal 2016, Crédit Mutuel unisce le forze con incontri di gala delle squadre francesi "Donne" e "Maschili" a Montpellier sabato 20 agosto.

All'Arena sono attese 7.000 persone.

Testimonianza di François Rivet, Direttore di partnership della Federazione francese di pallavolo. La Federazione francese di pallavolo ha deciso di promuovere le due squadre francesi, facendole giocare lo stesso giorno, in una grande sala, su un territorio che porta la pallavolo molto in alto. È una festa per tutta la pallavolo e mostra anche che il nostro sport è uno dei più misti. Questo sono valori molto cari alla FFVOLLEY.

Questo convalida anche la strategia di investimento del presidente Eric Tanguy con una squadra femminile che ha appena vincere la Golden League 2022 e la squadra maschile francese, campioni olimpici in carica, 2a squadra nella classifica mondiale, avendo appena vinto la Volleyball Nations League 2022 e preparandosi per la Campionato Mondiale.

Per questo servivano anche due squadre straniere di altissimo livello: la Turchia femminile, 5° al mondo, finalista degli ultimi campionati europei del 2019, e il Brasile, forse il migliore al mondo pallavolo per vent'anni, pluricampione olimpico e campione del mondo.