Shiba Inu, la forza della community

Credo che ormai tutti conoscano shiba inu coin, il famoso Doge killer, tanto amato eppure anche tanto disprezzato dai detrattori.

A volte, non appena il prezzo shiba inu scende, ecco spuntare pessimismo, scetticismo e sarcasmo.

Eppure non è proprio così. Si, siamo di fronte ad una meme coin, supportata però da una community eccezionale. E sembra che ci siano grosse novità in arrivo.

Di certo queste influiranno sul valore shiba inu che non è nuovo a grandi oscillazioni (e grandi guadagni per i trader).

Il colpaccio di Shiba Inu

In questi giorni possiamo registrare un colpo grosso per Shib. È stato siglato infatti l’accordo con The Third Floor, una società che si occupa di realtà virtuale.

Tutto ciò ha come fine la costruzione e il miglioramento del metaverso, quello che diverrà Shib.io.

Quindi stanno andando avanti tutti i progetti dell’ecosistema, le promesse sembrano mantenute e ciò potrà essere solo che un bene per i possessori di shiba.

Questo sostegno arriva da un partner che ha una grossa esperienza nelle animazioni e nei film. Se qualcuno pensava che il percorso per arrivare al metaverso fosse difficile, questo accordo potrebbe essere la soluzione di molti problemi e mettere fine a tante preoccupazioni. Non a caso molti protocolli stanno puntando dritti a questa soluzione.

Credi anche tu in Shiba?

Se vuoi entrare a far parte di questo progetto e della grande community che lo sorregge il modo migliore è aggiungere Shiba al tuo portafogli.

La via più semplice è quella di affidarsi a un exchange serio e affidabile. KuCoin rappresenta sicuramente la scelta migliore. Non a caso conta già milioni di clienti provenienti da tutto il mondo.

Su questa piattaforma potrai comprare, vendere e fare trading di tantissime criptovalute. Oppure potrai semplicemente rimanere in Hold, approfittando dei sistemi di rendita passiva che KuCoin mette a disposizione della sua clientela.

In più avrai tutti gli strumenti per seguire il mercato in tempo reale e prendere le tue decisioni con assoluta calma e certezza.

Le parole di The Third Floor

Quindi abbiamo visto che ci sarà anche questa società che lavorerà con Shiba inu per lo sviluppo di Shiba.io. Questo metaverso è un progetto importantissimo, forse quello che rappresenterà maggiormente l’ampliamento dell’ecosistema Shib. E nonostante esista ancora qualche detrattore, possiamo affermare che Shiba Inu si conferma un progetto a medio e lungo termine in buona salute.

Dane Smith, ossia il CEO di The Third Floor ha abbracciato con molto entusiasmo il progetto. I benefici saranno per entrambi le parti, anche questa società sta riscuotendo visibilità grazie a questa collaborazione.

Di seguito riportiamo le sue parole:

“Ogni giorno siamo entusiasti di lavorare con i team dei film più memorabili, dei progetti TV e dei giochi che vengono realizzati.

Il Metaverso sta offrendo a tutti nuove opportunità per sviluppare e partecipare nella costruzione di mondi. E siamo entusiasti di collaborare con Shiba Inu e i loro team all’innovazione di questa innovazione in espansione.

La visione dello ShibArmy per uno sviluppo di un mondo guidato dalla verve artistica e dalla partecipazione è di grande ispirazione.”

The Third Floor

The Third Floor è un’azienda che lavora nel settore delle animazioni e vanta già diverse collaborazioni con dei veri e propri miti della produzione cinematografica e dell’intrattenimento.

Ha partecipato a diversi film di successo della Marvel e Dune. Non mancano le collaborazioni con Wonder Woman 1984, Loki e molto altro. Credo che a questo punto non abbia bisogno di presentazioni.

Shiba continua a crescere nonostante ci sia ancora chi pensa che questa meme coin sia del tutto inutile e sopravvalutata. Dicevano così anche di Doge, poi sappiamo bene cosa ha fruttato a chi ha creduto fin dagli inizi.