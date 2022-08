L'Oroscopo di Corinne per la settimana di Ferragosto: le previsioni dal 12 al 19 agosto

ARIETE: Si delinea una settimana più curiosa di una comare: vi capiteranno infatti dei fatterelli strani, dovrete sopperire a delle spese e in ambito domestico o sentimentale scoppierà qualche temporale al punto di bofonchiare con chiunque capiti a tiro… Simultaneamente riceverete una novella totalmente inaspettata o ve la spasserete sotto il solleone. Lo stato di salute, per taluni, lascerà un po’ a desiderare: fate delle accurate analisi, curando sia l’alimentazione che la circolazione.

TORO: I sogni non son belli se non sono pazzerelli …Liberate dunque la fantasia, concedetevi una sana follia, frequentate gente ilare che non seguiti a mugugnare, snobbate chi approfitta della vostra disponibilità reclamando diritti e priorità! Tante idee e progetti frullano nella testolina e uno di questi, quando meno ve l’aspettate, si materializzerà … Non da escludere un invito, una festicciola e un ferragosto ruspante e divertente. Novità da amici o parenti vari.

GEMELLI: Probabilmente avete compreso che certe persone non meritano stima e venerazione in quanto ciarlone e più indigeste di un mattone … Liquidatele risolutamente prima di trovarvi a pagare lo scotto di una fiducia mal riposta! Occhio altresì a non incappare in un ladrocinio, una contravvenzione o beccare un bidone e poi, in prossimità del ferragosto, organizzate un fuori porta, una grigliata o una maliosa serata! Se la forma difetta rimediate curando l’alimentazione.

CANCRO: Giove quadrato al Sole non arrecherà immani danni se non quello di sollazzarsi a fare dispettucci immettendovi in situazioni talmente ridicole, burlesche e grottesche dal poterle paragonare ad una commedia di Goldoni … Una minuta soddisfazione deriverà dal dare scacco matto a vanesi interlocutori, godervi le prossime infuocate giornate, rinvenire una soluzione a ciò che angustiava. Serate briose se trascorse davanti ad una ghiottoneria, un gelato o insieme ad amiconi. …

LEONE: Ruggenti, peperini e moderatamente birichini, ambirete mutare lo status quo od accedere ad esperienze in grado di risollevare il morale e farvi ritornare alla superficie di un tran tran tedioso ed uggioso … Beh, se aspettate una spintarella dalla sorte vi verrà data: basta riconoscerla e non buttare all’aria una bella opportunità… Qualcuno avrà il potere di farvi sclerare mentre un invito ringalluzzirà. A ferragosto combinate qualcosa di sfizioso e proteggete gli occhi da irritazioni.

VERGINE: Quante solfe e sbuffi hanno contraddistinto un periodo piuttosto bigio da contrassegnare col bollino grigio ma rincuoratevi perché grazie a compiacenze astrali, consigli assennati, pause di riflessione e discorsi chiarificatori l’equilibrio si ristabilirà e un fardello si alleggerirà … Sborsi per doni o scadenze alternati a compiacenze, un viaggetto, cenetta, combino o diletto. In luoghi attorniati dal verde guardatevi da vespe, zanzare e insetti vari! Ferragosto singolare.

BILANCIA: Negli slanci generosi ed ingenui rischiate di giustificare chi non lo merita… Scegliete dunque chi frequentare in base a sintonie profonde al fine di non restare di marmellata riguardo il maleducato contegno di chi sembrava così perfettino e poi sappiate che una specifica persona ha bisogno di voi e di tante attenzioni da elargire con i fatti e non solo con le parole. Occhio al condizionatore o alle correnti d’aria: potrebbero favorire infreddature o mal di schiena!

SCORPIONE: Anche i più pessimisti vedranno finalmente uno spizzico di luce brillare in queste caldissime giornate… Ciononostante voi continuate imperterriti a mantener viva la diffidenza anche perché un soggetto è molto differente da come sembra. Per il resto non avrete di che lamentarvi anche se un intoppo o un ritardo, vostro od altrui, farà salire i fumenti. Ancor prima di ferragosto evadete, chiudete i battenti, riposate la mente e programmate qualcosina di sfizioso e carino.

SAGITTARIO: Assurdo sbraitare o mugugnare… Gli spleen contrassegnanti il corrente lasso temporale, dipendono sia da astri monelli che dall’altalenante morale … State attraversando una fase delicata nel corso della quale confidare in mutamenti, socializzare, credere e sperare è l’unica maniera per debellare tensione ed agitazione … Amici con cui combinare una pizza, una bella mangiata e simpatie da coltivare senza esitare. Fattibile un mini viaggio, una sorpresa od un incontro casuale.

CAPRICORNO: Agosto: mese di ferie, fate incantate e sogni da affidare alle notti stellate … Per quanto vi concerne dovreste imparare ad estrinsecare le emozioni: reprimerle non farebbe che alterare la visione di una realtà da affrontare con saggezza e maturità! Riceverete dei buffi comunicati, taluni parteciperanno ad una cena o ad un ritrovo gioviale ma non privo di sorpresina finale … In amore date poco per scontato ed aspettatevi l’inaspettato! Domenica e lunedì andate al freschetto.

ACQUARIO: La magica Luna, che il 12 agosto si fa bella piena nella vostra costellazione, avrà un effetto benefico nel senso di favorire iniziative, scampagnate, novelle conoscenze, aiutandovi altresì a riordinare le confuse idee… Prossimamente imbastirete un’amicizia originale, avvincente, da non confondere con un’altra fatua ed evanescente. Contrattempi, code, stonature, seccature, sfioreranno vacanzieri e viaggiatori… Tendenza a spaccare aggeggi o combinar pasticci.

PESCI: Chi è già in panciolle trascorrerà orette memorabili mentre chi è al rusco dovrà fronteggiare tipi indigesti, contrastare la stanchezza assumendo potassio e vitamine, decifrare un enigma, sostenere delle sacrosante verità, lottare in nome di un ideale, liberarsi da sensi di colpa e giocare delle carte vincenti. In campo affettivo, se liberissimi, fatevi avanti con chi interessa mentre se accoppiati cercate un diversivo che vada bene per entrambi. Ferragosto festaiolo.

E che le stelle vi portino tante cose belle…

