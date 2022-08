Cosa rende gli orologi militari così speciali?

Siamo certi che anche tu, almeno una volta nella tua vita, abbia sentito parlare di orologi militari. Si tratta di particolari tipi di accessori che, fino a qualche decennio fa, erano dedicati esclusivamente ad un certo tipo di persone.

Infatti, uomini e donne che erano nell’esercito, nella marina e, in generale, nelle forze armate, ne facevano grande sfoggio. Ovviamente, non si tratta di orologi di lusso ma di strumenti che li aiutavano a svolgere il loro lavoro al meglio.

Oggigiorno, invece, gli orologi militari sono diventati un elemento del proprio outfit. Ma cosa li rende così speciali da essere sempre più ricercati? Abbiamo provato a dare delle spiegazioni a questo trend crescente. Vediamo cosa abbiamo scoperto nelle prossime righe.

Da quanto si utilizzano gli orologi militari?

A partire dal 1975, la Royal Navy Britannica era una delle forze armate più importanti del mondo che ha attraversato qualsiasi tipo di clima e di oceano. Tuttavia, aveva un problema con la navigazione. Infatti, c’era la difficoltà di capire con precisione la loro latitudine attraverso la sola osservazione delle stelle.

Ecco perché scienziati e navigatori si sono ingegnati per consentire alle persone che navigavano in mare aperto di tenere traccia dell’ora in una posizione fissa e, quindi, confrontare l’ora di mezzogiorno con un orologio di bordo. In questa maniera, sarebbero stati in grado di individuare con maggiore precisione la loro posizione ovunque loro fossero.

Un altro problema di quei tempi, era che gli unici orologi in circolazione utilizzano i pendoli. Piuttosto scomodi da utilizzare in navigazione. Ecco perché alla fine del XVIII secolo vennero inventati i cronometri attraverso l’utilizzo di un bilanciere e di altri meccanismi che non venivano influenzati dalla gravità oppure da altre condizioni.

Questi sono stati i primi orologi militari . Certo, si tratta di strumenti un po’ antiquati ma che rappresentano i perfetti antenati degli accessori che conosciamo oggi.

Come sono oggi gli orologi militari?

Oggigiorno, gli orologi militari sono completamente diversi da quelli che venivano usati un paio di secoli fa. Le alternative sono davvero numerose e se vuoi accedere ad un’ampia selezione di opzioni, scopri gli orologi militari da Chrono24.it.

Detto questo, gli orologi militari sono stati utilizzati per anni nelle trincee e nei cieli di tutto il mondo. Hanno avuto e hanno tutt’ora dei requisiti molto importanti da rispettare: parliamo di cinturini resistenti all’acqua, quadranti illuminati, vetro infrangibile, meccanismi accurati in grado di garantire informazioni precise in ogni momento.

Nei tempi moderni, sono state aggiunte una serie di caratteristiche che li ha resi ancora più speciali. Ad esempio, c’è l’oscillazione al quarzo alimentata a batteria, sincronizzazione atomica e funzioni smart come quelle presenti sugli smartwatch di ultima generazione.

Oggigiorno, gli orologi militari vengono utilizzati in una serie di circostanze diverse. Continuano ad essere l’accessorio preferito di soldati e di persone coinvolte in questi ambiti lavorativi. Tuttavia, il design di questi orologi è diventato ancora più accattivante rendendolo un vero e proprio elemento del proprio outfit.

Infatti, gli orologi militari rappresentano anche un’alternativa adatta per un tipo di abbigliamento più casual e al passo con i tempi. Non è più raro vederli indossati da persone normali piuttosto che da soldati.