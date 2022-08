Festival des Etoilés Monte-Carlo: da settembre i grandi Chef del Principato di Monaco offrono emozioni uniche a tavola

Sabato 27 novembre, Gala di chiusura al Casino de Monte-Carlo.

Una serata di gala eccezionale, del Festival des Etoilés Monte-Carlo, onorato dalla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, accompagnato dai suoi nipoti Louis e Marie Ducruet che ha chiuso in bellezza la prima edizione di questo festival, lanciato in maggio.

Nella sala regnava un’energia incredibile, grazie alla presenza dei sei chef etoilés, che ci hanno regalato uno spettacolo, che passava per il gigantesco passavivande, Pass-Live, posto in sala, circondato dalle equipe dei ristoranti Louis-XV Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris, Le Grill, Yannick Alléno all’Hôtel Hermitage, Elsa, Blue Bay, ma anche le talentuose brigate de Resort. Perché è proprio la grande famiglia della gastronomia Monte-Carlo Société des Bains de Mer che si è mobilitata per creare questa cena eccezionale, con le equipe del Casino de Monte-Carlo. Per questa cene, composta di cinque portate, gli chef hanno offerto le loro più belle creazioni, i loro piatti ‘firmati’, accompagnati da un accordo perfetto pietanze-vini elaborato dalle prestigiose cantine dell’Hotel de Paris Monte-Carlo.