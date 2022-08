Monaco, "Newton, Riviera" una mostra a Villa Sauber (Foto)

Villa Sauber, nel Principato di Monaco, ospita, fino al 13 novembre 2022 la mostra "Newton, Riviera".

Il titolo della mostra circoscrive chiaramente l’area geografica, limitandola alla Costa Azzurra fino aa Bordighera, una zona, che Helmut Newton ha fotografato dagli anni '60 fino alla sua morte nei primi anni 2000.

“Riviera” è quindi un pretesto per esplorare l'opera di un grande fotografo del '900 in modo diverso, attraverso immagini ormai famose assieme con altre raramente presentate al pubblico.

"Mi piace il sole; non c’é più a Parigi", avrebbe detto Helmut Newton all'ufficiale monegasco incaricato di formare il suo fascicolo personale.

Siamo nel 1981, Newton ha sessantuno anni e si è affermato attraverso serie audaci, spingendo costantemente i limiti di ciò che è accettabile, é uno dei più grandi fotografi di moda della sua generazione.

La sua residenza a Monaco non è un ritiro, anzi. Questo periodo che va dal 1981 al 2004 (data della sua morte) è uno dei più prolifici e, senza dubbio, il più libero della sua carriera. Monaco ha offerto a Newton un'ambientazione originale per le sue fotografie di moda. Ha utilizzato i cantieri della città come set per le campagne di haute couture e il garage del suo edificio per diverse serie di moda.

È anche lì che realizza molti ritratti di persone, che ritrae i ballerini dei Balletti di Monte-Carlo e la famiglia principesca.

A Monaco, Newton si è dilettato con il paesaggio – genere fotografico a cui non si era avvicinato fino ad allora – e ha sviluppato una delle sue serie più personali, “Yellow Press”, immagini strane, di un glamour inquietante, ispirate alle scene del crimine.

La mostra, seppur particolarmente interessata a questo periodo, richiama anche gli antichi legami di Newton con la Riviera.

Attraverso 280 fotografie, si può intuire un Newton solare, con uno sguardo al tempo stesso ironico e affascinato da uno stile di vita elegante, un mondo di apparenze e finzioni, di cui è stato attore e testimone privilegiato.

La mostra presentata in collaborazione con la Helmut Newton Foundation, Berlino

Il Nouveau Musée National de Monaco, Villa Sauber, si trova in Avenue Princesse Grace 17.