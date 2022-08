Vivi Mentone ed i paesi della Valle delle Meraviglie con una nuova esperienza ludica

La nuova attività My Explore Bag è appena stata istituita sul territorio dell'Ufficio del Turismo Mentone, Riviera & Meraviglie.

Il gioco all'aperto incorpora una dimensione ludica nella visita di una destinazione. Un'attività che unisce gioco e scoperta del patrimonio

Nasce la nuova attività intergenerazionale My Explore Bag, particolarmente adatta alle famiglie luogo ideale per occupare bambini e ragazzi durante le vacanze estive, che sono particolarmente favorevoli interazioni familiari.

Ideale in compagnia di bambini dai 10 anni in su, può anche esserlo praticato in coppia, con gli amici o anche da soli e permette di scoprire il patrimonio di Mentone, Riviera & Meraviglie divertendosi.

Per partecipare è sufficiente noleggiare uno zaino contenente accessori per l'esplorazione (cannocchiale, bussola, puzzle sotto forma di fogli, mappa e guida per esploratori con contenuti culturali e consigli) presso i vari punti di informazione turistica dell'Ufficio del Turismo di Mentone, Riviera & Merveilles.

Sfide da affrontare in ogni comune utilizzando attrezzature di esplorazione Dotati del proprio zaino e di un'applicazione mobile, i partecipanti si avviano alla scoperta della destinazione, al proprio ritmo. Durante tutta la visita, l'applicazione e la "guida per esploratori" guidano i giocatori presentando loro le diverse sfide ei centri di interesse della città visitata. Usando la loro carta, e possibilmente dal loro GPS, si dirigono verso i punti emblematici del patrimonio e ci provano vinci un indizio che permetterà loro di risolvere la missione del villaggio. Domande o sfide prendono il forma di MCQ*, o domande aperte, e fare appello ai sensi di orientamento e osservazione di partecipanti. Lungo la strada, acquisiscono conoscenza man mano che avanzano l'attività.

• Prenotazione online su: My Explore Bag o presso gli Uffici Informazioni Turistiche di Mentone, Riviera e Merveilles

• Tariffe: 15 euro al giorno, 45 euro a settimana Disposizioni pratiche:

• Le quattordici nuove missioni sono da scoprire nelle città di Mentone, Roquebrune-Cap-Martin Village, Beausoleil, La Turbie, Gorbio, Sainte Agnès, Castellar, Castillon, Sospel, Moulinet, Breil-Sur-Roya, Fontan/Saorge, La Brigue e Tende.

• Il materiale esplorativo è disponibile presso i 7 uffici di informazioni turistiche della destinazione (Mentone, Beausoleil; La Tubie, Sospel, Breil-sur-Roya, La Brigue, Tende).

Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

www.menton-riviera-merveilles.fr

Contact : Mme Joëlle MARTIN : Tél : 04 83 93 70 28 - 07 57 07 47 83